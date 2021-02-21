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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:17

Просмотров: 1165

Спрогнозировано количество туристов в Мангистау в 2021 году

По предварительным подсчетам экспертов, в текущем году в регион могут прибыть до 180 тысяч туристов, передает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставила пресс-служба акима Мангистауской области.
На совещании по вопросам несырьевого сектора экономики и планам развития на 2021 год о предстоящей работе в сфере инвестиций и туризма рассказала руководитель профильного управления Венера Мустапаева. По ее словам, основным индикатором в развитии туризма на 2021 год является количество посетителей в местах размещения.

- По предварительным подсчетам экспертов, в текущем году в регион могут прибыть до 180 тысяч туристов. Поэтому в приоритете - своевременный запуск всех запланированных на текущий год проектов, - сообщила Венера Мустапаева.


Аким области Серикбай Трумов поручил вести строгий контроль над данным процессом и оказывать возможную поддержку как иностранным, так и местным инвесторам. Также необходимо запустить в текущем году незавершенные проекты прошлого года.

- За 2021-2024 годы в сфере туризма планируется реализация 12 проектов. В рамках этого появится 2590 новых рабочих мест. Шесть проектов уже начнут реализовывать в этом году. Четыре проекта будут расположены на территории «Теплого пляжа». В Тупкараганском районе планируется реализовать проект строительства «визит-центра Сартас». Всего в 2021 году в Мангистауской области планируется реализация 20 инвестиционных проектов на 322,4 млрд тенге. Это позволит трудоустроить более 1800 человек, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.



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Комментарии ( 7 )

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tolk (Посетители) Вчера, 23:42
Что то Трумов всё планирует ,оторванные от реальных проблем, задачи региона. А о наболевших делах помалкивает. Даже про Бозжиру хитро промолчал.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЁмоЁ
  • tolk
 Сергей Владимиров (Посетители) Вчера, 22:57
А спрогнозировали..наверное те кто планирует..открыть птицефабрику...завод планшетов...и тд. и тп... stena сказочники...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • Ну Ну
 DAD (Посетители) Вчера, 22:35
Уважаемые, вы о своих жителях то когда думать будете? Нам купаться на море, ездить скоро за 50-100км от города нужно будет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
malovdmitriy (Посетители) Вчера, 21:56
Космос, Простите за минус. Промахнулся. Полностью с Вами согласен
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • malovdmitriy
  • DAD
  • Сергей Владимиров
  • tolk
 Жанар (Посетители) Вчера, 20:40
В Тупкараганском районе планируется реализовать проект строительства «визит-центра Сартас».

Да!, дело труба, мало что на "туристов" с ново спишут нехватку газа для авто...
Так ещё и браконьерские места забивают.
Осталось ещё на тамшалах и жыгылгане понастроить притонов...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
-1
  • malovdmitriy
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Сухов.
  • Жанар
  • DAD
  • Сергей Владимиров
  • tolk
 Космос (Посетители) Вчера, 19:44
Вот бы ещё ответственность была за сказанное чинами...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Космос
  • Жанар
  • DAD
  • Сергей Владимиров
  • tolk
 yuriy.v (Посетители) Вчера, 19:25
А сколько туристов посетили Мангистау в 2020 году?
 
 

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