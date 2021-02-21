Спрогнозировано количество туристов в Мангистау в 2021 году

- По предварительным подсчетам экспертов, в текущем году в регион могут прибыть до 180 тысяч туристов. Поэтому в приоритете - своевременный запуск всех запланированных на текущий год проектов, - сообщила Венера Мустапаева.

- За 2021-2024 годы в сфере туризма планируется реализация 12 проектов. В рамках этого появится 2590 новых рабочих мест. Шесть проектов уже начнут реализовывать в этом году. Четыре проекта будут расположены на территории «Теплого пляжа». В Тупкараганском районе планируется реализовать проект строительства «визит-центра Сартас». Всего в 2021 году в Мангистауской области планируется реализация 20 инвестиционных проектов на 322,4 млрд тенге. Это позволит трудоустроить более 1800 человек, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

На совещании по вопросам несырьевого сектора экономики и планам развития на 2021 год о предстоящей работе в сфере инвестиций и туризма рассказала руководитель профильного управления Венера Мустапаева. По ее словам, основным индикатором в развитии туризма на 2021 год является количество посетителей в местах размещения.Аким области Серикбай Трумов поручил вести строгий контроль над данным процессом и оказывать возможную поддержку как иностранным, так и местным инвесторам. Также необходимо запустить в текущем году незавершенные проекты прошлого года.