Агрозона появится в Мангистау

- Несмотря на активную государственную поддержку в сельском хозяйстве в Мангистау, по сей день остаются вопросы. В текущем году планируется увеличить общую площадь теплиц в регионе на семь гектаров, то есть до 10%. Дополнительно будет производиться более тысячи тонн продукции. На сегодня по области имеется 83 теплицы площадью 32,5 гектара, - сообщил глава региона.

Самый продуктивный подход в решении сельскохозяйственного вопроса в регионе, как считает аким области Серикбай Трумов, это тепличные хозяйства.В 2021 году в сельскохозяйственном секторе планируется создание порядка 200 рабочих мест путем реализации восьми крупных проектов.