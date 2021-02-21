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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:27

Просмотров: 718

Агрозона появится в Мангистау

Создание агрозоны планируется в Мангистауском районе, сообщает пресс-служба акима региона.

Фото из доступных источников
Самый продуктивный подход в решении сельскохозяйственного вопроса в регионе, как считает аким области Серикбай Трумов, это тепличные хозяйства.

Агрозона появится в Мангистау


В 2021 году в сельскохозяйственном секторе планируется создание порядка 200 рабочих мест путем реализации восьми крупных проектов.

Агрозона появится в Мангистау


- Несмотря на активную государственную поддержку в сельском хозяйстве в Мангистау, по сей день остаются вопросы. В текущем году планируется увеличить общую площадь теплиц в регионе на семь гектаров, то есть до 10%. Дополнительно будет производиться более тысячи тонн продукции. На сегодня по области имеется 83 теплицы площадью 32,5 гектара, - сообщил глава региона.



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Комментарии ( 1 )

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  • Lokki_13
  • ЁмоЁ
 tolk (Посетители) Сегодня, 18:11
Планируется,планируется,планируется...
Этим всё сказано , как ели турецкие овощи по цене золота ,так и едим.
А где спк "Каспий" там толку не видно пока.
 
 

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