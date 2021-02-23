В Мангистау не зафиксировано новых заражений коронавирусом

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За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 692 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе не зарегистрировано новых случаев COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 994 человека, из них один в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано восемь случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и один летальный исход.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 4202 случая заболевания COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 994 человека, из них один в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано восемь случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и один летальный исход.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 4202 случая заболевания COVID-19.
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