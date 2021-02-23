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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:26

Просмотров: 645

Трассу от села Опорный Бейнеуского района до границы Атырауской области закрыли из-за гололёда

Трассу перекрыли в связи с ухудшением погодных условий в Атырауской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции по Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В связи с ухудшением погодных условий в Атырауской области ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения от села Опорный Бейнеуского района до границы Атырауской области.

- Просим водителей следить за прогнозом погоды, не выезжать без особой необходимости. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте меры предосторожности, - сообщили в полиции региона.

Местная полицейская служба региона просит жителей и гостей Мангистау соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.



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Комментарии ( 2 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 11:27
Как только трасса станет платной, закрывать ее вряд ли будут.... ИХМО

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 10:42
Участок то небольшой, а по факту закрыто автосообщение между областями.

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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