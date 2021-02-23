Трассу от села Опорный Бейнеуского района до границы Атырауской области закрыли из-за гололёда

Иллюстративное фото

В связи с ухудшением погодных условий в Атырауской области ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения от села Опорный Бейнеуского района до границы Атырауской области.



- Просим водителей следить за прогнозом погоды, не выезжать без особой необходимости. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте меры предосторожности, - сообщили в полиции региона.



Местная полицейская служба региона просит жителей и гостей Мангистау соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.