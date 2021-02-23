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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:24

Просмотров: 2879

Проводникам поезда Мангистау – Актобе грозят массовым увольнением

Угрозы от руководства начали поступать после того, как работники стали высказывать своё недовольство условиями труда, сообщает Atameken Business.

Фото Tengrinews.kz
Atameken Business сообщает, что проводникам состава Мангистау – Актобе грозят массовым увольнением.

По словам проводников, вагоны в поездах настолько изношены, что не работает половина технических средств. Ремонт в составах не проводится. Кроме того, рабочие вынуждены использовать некачественный уголь для топки вагонов, отгруженный с запасом на несколько месяцев. Тревожным сигналом для бригады сотрудников стало уведомление, в котором указывается новая система учёта переработанного времени. Всё это, по словам работников, началось с момента перехода сотрудников из акционерного общества «Пассажирские перевозки» в подрядную организацию.




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Комментарии ( 1 )

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  • askar1905
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:56
Это из разряда подъема экономики?
Или добиваем то, что удалось "прихватизировать" от прошлых времен, а после нас - хоть потоп ?
 
 

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