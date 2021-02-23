Проводникам поезда Мангистау – Актобе грозят массовым увольнением

Фото Tengrinews.kz
Atameken Business сообщает, что проводникам состава Мангистау – Актобе грозят массовым увольнением.
По словам проводников, вагоны в поездах настолько изношены, что не работает половина технических средств. Ремонт в составах не проводится. Кроме того, рабочие вынуждены использовать некачественный уголь для топки вагонов, отгруженный с запасом на несколько месяцев. Тревожным сигналом для бригады сотрудников стало уведомление, в котором указывается новая система учёта переработанного времени. Всё это, по словам работников, началось с момента перехода сотрудников из акционерного общества «Пассажирские перевозки» в подрядную организацию.
По словам проводников, вагоны в поездах настолько изношены, что не работает половина технических средств. Ремонт в составах не проводится. Кроме того, рабочие вынуждены использовать некачественный уголь для топки вагонов, отгруженный с запасом на несколько месяцев. Тревожным сигналом для бригады сотрудников стало уведомление, в котором указывается новая система учёта переработанного времени. Всё это, по словам работников, началось с момента перехода сотрудников из акционерного общества «Пассажирские перевозки» в подрядную организацию.