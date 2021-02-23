На очистку дорог от снега в Актау вышли 17 единиц техники

По данным пресс-службы городского акимата, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения гололёда работники ТОО «Қала жолдары» приступили к расчистке дорог.- В первую очередь от снега очищены спуски, подъёмы, остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, внутри микрорайонов, лестницы, пешеходные дорожки, - отметили в акимате Актау.Кроме того, смесь песка и соли посыпаны по следующим адресам:- автомобильная дорога №15, между 15 и 14 микрорайонами;- автомобильная дорога №7, микрорайон «Самал»;- автомобильная дорога №21, рынок «Асар-С»;- Автомобильная дорога №3, между 10 и 9 микрорайонами;- автомобильная дорога Актау-Аэропорт, «ЖУБР»;- автомобильная дорога №26, «Кездесу»;- автомобильная дорога №8, городской акимат, 4 микрорайон;- автомобильная дорога №18, микрорайон 12, дом 14;- автомобильная дорога №15;- автомобильная дорога №3, парк Акбота;- кольцевая дорога 22 микрорайона;- областная больница 26 микрорайона;- АЗС «Гелиос».- В данных работах задействован 141 рабочий, пять пескоразбрасывателей (два трактора пескотряс, три МАЗа пескотряс), два погрузчика, один бойлер (ТОО «Қала жолдары»), одни бойлер (ГКП «КЖСА») и восемь мотопомп. Работы продолжаются, - отметили в городском акимате.