«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Февраля
+3...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 416.51 KZT
  • €1 = 504.27 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:16

Просмотров: 4

На очистку дорог от снега в Актау вышли 17 единиц техники

Посыпкой дорог песочно-соляными смесями и очисткой занято более 140 работников коммунального предприятия «Кала жолдары». Об этом сообщили в городской администрации.

Фото пресс-службы ведомства
По данным пресс-службы городского акимата, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения гололёда работники ТОО «Қала жолдары» приступили к расчистке дорог.

На очистку дорог от снега в Актау вышли 17 единиц техники


- В первую очередь от снега очищены спуски, подъёмы, остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, внутри микрорайонов, лестницы, пешеходные дорожки, - отметили в акимате Актау.

Кроме того, смесь песка и соли посыпаны по следующим адресам:

- автомобильная дорога №15, между 15 и 14 микрорайонами;
- автомобильная дорога №7, микрорайон «Самал»;
- автомобильная дорога №21, рынок «Асар-С»;
- Автомобильная дорога №3, между 10 и 9 микрорайонами;
- автомобильная дорога Актау-Аэропорт, «ЖУБР»;
- автомобильная дорога №26, «Кездесу»;
- автомобильная дорога №8, городской акимат, 4 микрорайон;
- автомобильная дорога №18, микрорайон 12, дом 14;
- автомобильная дорога №15;
- автомобильная дорога №3, парк Акбота;
- кольцевая дорога 22 микрорайона;
- областная больница 26 микрорайона;
- АЗС «Гелиос».

На очистку дорог от снега в Актау вышли 17 единиц техники


- В данных работах задействован 141 рабочий, пять пескоразбрасывателей (два трактора пескотряс, три МАЗа пескотряс), два погрузчика, один бойлер (ТОО «Қала жолдары»), одни бойлер (ГКП «КЖСА») и восемь мотопомп. Работы продолжаются, - отметили в городском акимате.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика