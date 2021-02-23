На очистку дорог от снега в Актау вышли 17 единиц техники

Фото пресс-службы ведомства
По данным пресс-службы городского акимата, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения гололёда работники ТОО «Қала жолдары» приступили к расчистке дорог.
- В первую очередь от снега очищены спуски, подъёмы, остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, внутри микрорайонов, лестницы, пешеходные дорожки, - отметили в акимате Актау.
Кроме того, смесь песка и соли посыпаны по следующим адресам:
- автомобильная дорога №15, между 15 и 14 микрорайонами;
- автомобильная дорога №7, микрорайон «Самал»;
- автомобильная дорога №21, рынок «Асар-С»;
- Автомобильная дорога №3, между 10 и 9 микрорайонами;
- автомобильная дорога Актау-Аэропорт, «ЖУБР»;
- автомобильная дорога №26, «Кездесу»;
- автомобильная дорога №8, городской акимат, 4 микрорайон;
- автомобильная дорога №18, микрорайон 12, дом 14;
- автомобильная дорога №15;
- автомобильная дорога №3, парк Акбота;
- кольцевая дорога 22 микрорайона;
- областная больница 26 микрорайона;
- АЗС «Гелиос».
- В данных работах задействован 141 рабочий, пять пескоразбрасывателей (два трактора пескотряс, три МАЗа пескотряс), два погрузчика, один бойлер (ТОО «Қала жолдары»), одни бойлер (ГКП «КЖСА») и восемь мотопомп. Работы продолжаются, - отметили в городском акимате.
- В первую очередь от снега очищены спуски, подъёмы, остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, внутри микрорайонов, лестницы, пешеходные дорожки, - отметили в акимате Актау.
Кроме того, смесь песка и соли посыпаны по следующим адресам:
- автомобильная дорога №15, между 15 и 14 микрорайонами;
- автомобильная дорога №7, микрорайон «Самал»;
- автомобильная дорога №21, рынок «Асар-С»;
- Автомобильная дорога №3, между 10 и 9 микрорайонами;
- автомобильная дорога Актау-Аэропорт, «ЖУБР»;
- автомобильная дорога №26, «Кездесу»;
- автомобильная дорога №8, городской акимат, 4 микрорайон;
- автомобильная дорога №18, микрорайон 12, дом 14;
- автомобильная дорога №15;
- автомобильная дорога №3, парк Акбота;
- кольцевая дорога 22 микрорайона;
- областная больница 26 микрорайона;
- АЗС «Гелиос».
- В данных работах задействован 141 рабочий, пять пескоразбрасывателей (два трактора пескотряс, три МАЗа пескотряс), два погрузчика, один бойлер (ТОО «Қала жолдары»), одни бойлер (ГКП «КЖСА») и восемь мотопомп. Работы продолжаются, - отметили в городском акимате.
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