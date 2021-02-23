Антимонопольный департамент просит жителей Мангистау сообщать о фактах навязывания страховых услуг в банках

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Жители Мангистау, столкнувшиеся с фактами навязывания дополнительных услуг в банке, просят обратиться в департамент агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.



- Если вы столкнулись с фактами навязывания дополнительных услуг в банках, просим обращаться за консультацией по телефону: 8 (7292) 42-16-13, – сообщили в ведомстве.



В ведомстве рассказали, что Евразийский банк при получении потребителями займа навязывали услугу страхования жизни и от несчастного случая.



- К примеру, при получении займа в размере 1,5 миллиона тенге клиент вынужден был взять дополнительную сумму в размере 432 тысяч тенге, которая навязывалась как услуга по страхованию жизни и от несчастного случая, - отметили в антимонопольном департаменте.