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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:28

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Антимонопольный департамент просит жителей Мангистау сообщать о фактах навязывания страховых услуг в банках

В антимонопольном департаменте Мангистауской области рассказали, куда обращаться жителям Мангистау, которым навязали услугу страхования жизни и от несчастного случая.

Фото из архива Lada.kz
Жители Мангистау, столкнувшиеся с фактами навязывания дополнительных услуг в банке, просят обратиться в департамент агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

- Если вы столкнулись с фактами навязывания дополнительных услуг в банках, просим обращаться за консультацией по телефону: 8 (7292) 42-16-13, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве рассказали, что Евразийский банк при получении потребителями займа навязывали услугу страхования жизни и от несчастного случая.

- К примеру, при получении займа в размере 1,5 миллиона тенге клиент вынужден был взять дополнительную сумму в размере 432 тысяч тенге, которая навязывалась как услуга по страхованию жизни и от несчастного случая, - отметили в антимонопольном департаменте.



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