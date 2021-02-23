Тендеры с душком! Акимат Мангистау ограничивал круг потенциальных участников конкурсов

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В ведомстве отметили, что проблема завышенных требований со стороны акимата области была озвучена предпринимателями на заседании Совета по барьерам.



- Мы приняли во внимание все жалобы предпринимателей и изучили конкурсную документацию. В результате было установлено, что должностные лица местных исполнительных органов при передаче государственного имущества в доверительное управление в конкурсных документациях устанавливали завышенные требования, тем самым ограничивали круг потенциальных участников. Судом антимонопольный акт признан законным, и иск антимонопольного органа удовлетворён. Ранее проведённые конкурсы будут аннулированы, - сообщили в ведомстве.



В департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области рекомендуют предпринимателям области обращаться в Совет по барьерам по проблемным вопросам по телефону: 42-14-34.