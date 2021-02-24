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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:38

Просмотров: 3472

На застройщика пожаловались дольщики ЖК «МАЭК-КУАТ» в Актау

Дольщики жилого комплекса «МАЭК-КУАТ» в 17 микрорайоне Актау пожаловались на то, что застройщик почти на два года задерживает срок сдачи дома. По их словам, качество строительства не соответствует вложенным средствам.

Жилой комплекс «МАЭК-КУАТ». Фото с сайта krisha.kz
Дольщики жилого комплекса «МАЭК-КУАТ» в 17 микрорайоне пожаловались на то, что застройщик недобросовестно исполняет взятые на себя обязательства. По их словам, на момент продажи квартир застройщик позиционировал их как элитное жильё, но на данный момент они уже не соответствуют этим критериям.

- Изначально сдачу назначили на 2019 год, однако стройка до сих пор идёт и, судя по состоянию здания, затянется до следующего года. Застройщик Integrated Solutions Group сообщал о том, что до определённого этажа в доме будет газ, но позже заявил, что в акимате проводить газ запретили. В акимате мы узнали, что газоснабжения в проекте не было изначально, - сообщил один из дольщиков.

Будущие жильцы рассказали, что при покупке им обещали наземный и подземный паркинг, но в процессе строительства обе парковки сильно уменьшились.

- В плане был заявлен мусоропровод, но в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля запретили его устанавливать. Теперь это место в коридоре хотят продавать под кладовые, и места в небольшом коридоре будет совсем мало. Мы хотим получить неустойку, - добавил один из обратившихся в редакцию Lada.kz дольщиков.

В управлении градостроительного и земельного контроля Мангистауской области ответили, что в 2019 году, когда объект, согласно обещаниям застройщика должен был быть уже сдан, строительство только началось.

- Управление не назначало внеплановых проверок строительства этого объекта, поскольку президент ввёл мораторий на проведение проверок государственными и местными исполнительными органами, чтобы улучшить условия для развития малого предпринимательства в Республике Казахстан. Данный жилой комплекс строит негосударственная организация, поэтому сроки его завершения не входят в нашу компетенцию. На основании Закона Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» для принятия соответствующих мер в отношении застройщика мы направляем этот вопрос в областное управление строительства, архитектуры и градостроительства, - сообщили в управлении.

Редакции не удалось связаться с застройщиком жилого комплекса, но мы с удовольствием предоставим ему возможность объяснить ситуацию.



Будущие жильцы пришли проверить ход строительства и обнаружили потоп. Видео предоставили дольщики строительства.



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Комментарии ( 4 )

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Lido (Посетители) Сегодня, 21:50
Салынып жатырган уйлердын саны коп, сапасы жок
 
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ssnaktau (Посетители) Сегодня, 19:40
Наши исполнительные органы прикрывают свою халатность Указом президента про мараторий...в каждом Указе есть раздел "за исключением..." в котором предусмотрены многие нарушения и в этом тоже
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:21
Строительные нормы и правила (СНиП) однозначно запрещают газификацию домов более 9-и этажей.
И никакой акимат не имеет права это отменить.
Значит людям сразу просто врали.
Что касается отмены (если я правильно понял) мусоропровода,(...но в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля запретили его устанавливать ) то это грубейшее нарушение.
Государственная комиссия не имеет права принимать такой дом в эксплуатацию.
Хотя, о чем это я, у нас все возможно.
 
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Budweiser (Посетители) Сегодня, 19:17
Было сразу ясно, что там не все чисто, помню даже звонили и предлогали по телефоны менеджера, вопрос от куда у них мой тел???? Типа все автономно, воды запас на несколько дней и тд. Жаль покупателей
 
 

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