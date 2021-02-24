Школа бокса Актау проводит бесплатный набор девочек

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Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу объявляет набор девочек в возрасте от 13 до 15 лет.



Занятия будут проходить под руководством двукратной чемпионки Казахстана, мастера спорта по боксу Жанны Баскаевой.



- Мы приглашаем девочек на занятия по боксу. Занятия будут проходить в спортивном комплексе «Жас Канат» (12 микрорайон) с понедельника по пятницу. Время занятий с 10:30 до 12:00 и с 15:00 до 16:30. Обучение девочек будет проводиться бесплатно, - отметили в федерации бокса региона.



Записаться на секцию можно по телефону: 8 702 123 4564, Жанна Баскаева.