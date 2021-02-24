На Каспии прошли учения по охране и обороне кораблей от диверсантов

- Военные водолазы осмотрели подводную часть корпуса корабля, также грунт под ним на наличие взрывных устройств и повреждений. Личный состав минно-трального корабля «Алатау» отработал действия по борьбе за живучесть корабля в чрезвычайных ситуациях.

На заключительном этапе учений корабли вышли на внешний рейд, где выполнили практические действия экипажей и взаимодействующих приданных сил по организации противоподводно-диверсионной обороны. Учения показали готовность к обеспечению охраны и обороны кораблей как в пункте постоянной дислокации, так и в море, - сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

По легенде учений, которые прошли 19 февраля, поступила информация о возможной диверсии в причальной зоне кораблей подводными группами условного противника.Дежурные силы на модернизированном катере «Сергек» исследовали обстановку в акватории пункта базирования. Был произведен контрольный поиск мин фарватера. С целью уничтожения условных диверсантов моряки произвели гранатометание на различных курсах движения.