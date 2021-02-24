В помощь людям! Житель Актау создал сайт для быстрого поиска нужного врача

Фото vrachi-aktau.kz
Со слов Павла Голованова, социальный проект «Врачи-Актау» был создан для удобства горожан. Это бесплатный сервис по поиску врачей и записи к ним на прием.
- Сайт vrachi-aktau.kz помогает жителям в считанные минуты найти нужного специалиста и записаться к нему. Это своего рода каталог врачей города, в котором можно не только записаться онлайн, но и просмотреть информацию о врачах, их стаж работы и так далее. Главная задача проекта - помочь жителям Актау, чтобы они с легкостью могли найти необходимого специалиста. Очереди в медицинских учреждениях со временем исчезнут. Сервис поиска врача абсолютно бесплатный для пациентов, - сказал Павел Голованов.
Со слов автора проекта, каждый день сервис пополняет базу врачей на сайте.
- На сегодняшний день на сайте собраны контактные данные порядка 600 врачей со всей области. Около 20 тысяч человек уже воспользовались сайтом. С начала текущего года с его страниц было совершено более четырех тысяч звонков медицинским специалистам. Сервисом пользуются не только жители нашей области, но также и других регионов. Мы видим востребованность сайта среди населения. В дальнейшем мы планируем охватить врачей и из других городов Казахстана, - отметил Павел Голованов.
- Сайт vrachi-aktau.kz помогает жителям в считанные минуты найти нужного специалиста и записаться к нему. Это своего рода каталог врачей города, в котором можно не только записаться онлайн, но и просмотреть информацию о врачах, их стаж работы и так далее. Главная задача проекта - помочь жителям Актау, чтобы они с легкостью могли найти необходимого специалиста. Очереди в медицинских учреждениях со временем исчезнут. Сервис поиска врача абсолютно бесплатный для пациентов, - сказал Павел Голованов.
Со слов автора проекта, каждый день сервис пополняет базу врачей на сайте.
- На сегодняшний день на сайте собраны контактные данные порядка 600 врачей со всей области. Около 20 тысяч человек уже воспользовались сайтом. С начала текущего года с его страниц было совершено более четырех тысяч звонков медицинским специалистам. Сервисом пользуются не только жители нашей области, но также и других регионов. Мы видим востребованность сайта среди населения. В дальнейшем мы планируем охватить врачей и из других городов Казахстана, - отметил Павел Голованов.
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