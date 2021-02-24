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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:28

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Сбор средств на строительство общежития для нуждающихся семей объявил общественный фонд в Мангистау

Общественный фонд «Мы люди – мы вместе» объявил о старте сбора пожертвований на строительство общежития для малоимущих семей. Об этом и об открытии социального «Доброго магазина» в Шетпе сообщил Имангазы Досмуханбетов, директор фонда.

Фото из открытых источников
Общественный фонд «Мы люди – мы вместе» начал сбор средств на строительство общежития в поселке Батыр. В нем сможет поселиться примерно 25 семей из Мангистау, которые остались без крова.

- В этом общежитии семьи смогут жить ровно 365 дней. За это время они смогут собрать деньги на временное или постоянное жилье. Проживание будет бесплатным, и семьям нужно будет оплачивать только коммунальные услуги, - рассказал Имангазы Досмуханбетов.

Жителей Актау просят помочь со сбором средств для строительства общежития. Желающие могут перевести средства на карту Kaspi Gold 4400 4301 6833 9635 (номер телефона: +7 (747) 215-93-15, Ибатова Акгул Имангазыкызы).

Поддержку можно оказать стройматериалами – для этого нужно обратиться в головной офис фонда по адресу 32В микрорайон, дом №12 с 11 до 5 часов. Также связаться с представителями фонда можно через Instagram (@mi_ludi_mi_vmeste) или по телефону +7 (702) 821-06-50.

Помимо этого, директор фонда рассказал, что проект «Добрый магазин» открывает социальный магазин в Шетпе.

- На сегодня у нас уже есть магазины в Актау (32В микрорайон, дом №12), в Батыре и в Курыке. Центр в Шетпе откроется на центральной площади, за магазином «Шанырак». Открытие назначено на 26 февраля, в два часа дня, - добавил Имангазы Досмуханбетов.




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