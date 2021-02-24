Сбор средств на строительство общежития для нуждающихся семей объявил общественный фонд в Мангистау

Общественный фонд «Мы люди – мы вместе» начал сбор средств на строительство общежития в поселке Батыр. В нем сможет поселиться примерно 25 семей из Мангистау, которые остались без крова.- В этом общежитии семьи смогут жить ровно 365 дней. За это время они смогут собрать деньги на временное или постоянное жилье. Проживание будет бесплатным, и семьям нужно будет оплачивать только коммунальные услуги, - рассказал Имангазы Досмуханбетов.Жителей Актау просят помочь со сбором средств для строительства общежития. Желающие могут перевести средства на карту(номер телефона: +7 (747) 215-93-15, Ибатова Акгул Имангазыкызы).Поддержку можно оказать стройматериалами – для этого нужно обратиться в головной офис фонда по адресу 32В микрорайон, дом №12 с 11 до 5 часов. Также связаться с представителями фонда можно через Instagram (@mi_ludi_mi_vmeste) или по телефонуПомимо этого, директор фонда рассказал, что проект «Добрый магазин» открывает социальный магазин в Шетпе.- На сегодня у нас уже есть магазины в Актау (32В микрорайон, дом №12), в Батыре и в Курыке. Центр в Шетпе откроется на центральной площади, за магазином «Шанырак». Открытие назначено на 26 февраля, в два часа дня, - добавил Имангазы Досмуханбетов.