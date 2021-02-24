Аппетитный тендер! Для детского сада в Жанаозене собирались купить продукты на 22 миллиарда тенге

- Ничего особенного, просто детский садик в Мангистауской области закупает продукты на год на 22 миллиарда тенге. Как же быстро растут чужие дети, - пишет Михаил Козачков.

- На портале государственных закупок бухгалтером предприятия допущена техническая ошибка. На данный момент ведется работа по корректировке данных, - отметили в отделе образования.

Ясли-сад №12 «Рахат» в Жанаозене объявил конкурс на приобретение товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся детей. Сумма закупки составила 22 398 217 090 тенге.Данная информация, как заявили в городском отделе образования Жанаозена, является неверной.Со слов руководителя городского отдела образования Жанаозен Ыскака Кулатай, в отношении бухгалтера и руководства учреждения будут приняты меры.