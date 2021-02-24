Послабление ограничений! В Мангистау не разрешили комбинированное обучение в начальных классах

Заседание Межведомственной комиссии. Фото с официального информационного ресурса Премьер-Министра страны

По итогам заседания, с 1 марта было принято разрешить комбинированное обучение школьников с 1 по 5 классы, а в международных школах - с 1 по 7 классы. В связи с большим числом нарушений санитарно-эпидемиологического режима в организациях образования Мангистауской области школьников нашего региона данная смешанная форма обучения не коснется. Комбинированная форма обучения также отменена в Костанайской и Жамбылской областях.



Кроме этого, в регионах, которые находятся в «зеленой» зоне на протяжении 7 дней, с 1 марта разрешена работа цирков, бильярдных клубов, детских развлекательных центров. Заполняемость при этом должна составлять до 30%. Проведение спортивных мероприятий, жұма намаза и поминок также разрешено с заполняемостью до 30%. На поминках должны присутствовать не более 50 человек.



На заседании также было запланировано увеличить количество международных авиарейсов с Турцией (+четыре рейса), Узбекистаном (+четыре рейса), Кыргызстаном (+два рейса) и Украиной (+один рейс).