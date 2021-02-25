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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:36

Просмотров: 409

Памятник рыбакам планируют установить в селе Аташ

В селе Аташ Тупкараганского района в Мангистау планируют построить зону отдыха со спортивной и детской площадками. Главным украшением парка станет памятник рыбакам высотой более трех метров. Об этом сообщил Айбек Косуаков, аким Тупкараганского района.

Фото предоставлено пресс-службой районного акимата
Зону отдыха в селе Аташ планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Главным атрибутом парка станет памятник рыбакам.

Памятник рыбакам планируют установить в селе Аташ


- Инфраструктура зоны отдыха будет включать в себя входную арку, спортивную и детскую площадки, появится пешеходная зона отдыха, где будут установлены скамейки. Предусмотрено озеленение, освещение, выбрали место для парковки автомобилей. Планируется установить памятник рыбакам. Общая высота статуи - 3,60 метра, а высота постамента - 2,20 метра, - рассказал Айбек Косуаков.

Памятник рыбакам планируют установить в селе Аташ



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Комментарии ( 1 )

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касым (Посетители) Сегодня, 12:33
Вот насколько это сейчас актуально или я сто то не понимаю. А что кризис миновал или каа
 
 

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