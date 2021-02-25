Памятник рыбакам планируют установить в селе Аташ

Зону отдыха в селе Аташ планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Главным атрибутом парка станет памятник рыбакам.- Инфраструктура зоны отдыха будет включать в себя входную арку, спортивную и детскую площадки, появится пешеходная зона отдыха, где будут установлены скамейки. Предусмотрено озеленение, освещение, выбрали место для парковки автомобилей. Планируется установить памятник рыбакам. Общая высота статуи - 3,60 метра, а высота постамента - 2,20 метра, - рассказал Айбек Косуаков.