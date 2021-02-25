В Мангистау открыли крупное нефтяное месторождение

О новом месторождении стало известно в ходе встречи руководства компании «Меридиан Петролеум» с акимом Мангистауской области Серикбаем Трумовым. Данная компания занимается разработкой месторождения.По словам экспертов, это самая масштабная кладезь углеводородов, найденная в регионе за 30 лет независимости Казахстана. Расположено новое месторождение на участке Тепке, который находится на территории сразу двух районов - Мангистауского и Бейнеуского. Рядом есть известные месторождения Каракудук, Арыстановское и Комсомольское.По данным пресс-службы, нефть – легкая, не сернистая, добывается стандартными способами. Подсчет запасов углеводородов будет выполнен после завершения строительства и освоения скважины. Новому месторождению присвоено имя легендарного геологоразведчика, самого главного нефтяника-первооткрывателя Халела Узбекгалиева.- Такого успеха мы добились благодаря многолетнему труду. В начале 2018 года на территории участка Тепке проведены геолого-геофизические работы, в итоге выявлено шесть перспективных объектов. На данный момент ведется работа по определению имеющихся на месторождении запасов. Это поистине историческое событие для нашей страны. По полученным данным о давлении, дебите, газовом факторе и других параметрах месторождение Халел Узбекгалиев – это самое крупное месторождение, открытое в Мангистауской области с начала обретения независимости. Такое открытие станет большим подарком к 30-летию Независимости Республики Казахстан, - отметил президент компании «Меридиан Петролеум» Балтабек Куандыков.Глава региона, в свою очередь, отметил, что открытие данного нефтяного месторождения даст мощный импульс социально-экономическому развитию региона, позволит создать новые рабочие места.