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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:09

Просмотров: 3747

В Мангистау открыли крупное нефтяное месторождение

Расположено новое месторождение на участке Тепке, который находится на территории сразу двух районов - Мангистауского и Бейнеуского. Рядом есть известные месторождения Каракудук, Арыстановское и Комсомольское. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Иллюстративное фото: kapital.kz
О новом месторождении стало известно в ходе встречи руководства компании «Меридиан Петролеум» с акимом Мангистауской области Серикбаем Трумовым. Данная компания занимается разработкой месторождения.

По словам экспертов, это самая масштабная кладезь углеводородов, найденная в регионе за 30 лет независимости Казахстана. Расположено новое месторождение на участке Тепке, который находится на территории сразу двух районов - Мангистауского и Бейнеуского. Рядом есть известные месторождения Каракудук, Арыстановское и Комсомольское.

В Мангистау открыли крупное нефтяное месторождение


По данным пресс-службы, нефть – легкая, не сернистая, добывается стандартными способами. Подсчет запасов углеводородов будет выполнен после завершения строительства и освоения скважины. Новому месторождению присвоено имя легендарного геологоразведчика, самого главного нефтяника-первооткрывателя Халела Узбекгалиева.

- Такого успеха мы добились благодаря многолетнему труду. В начале 2018 года на территории участка Тепке проведены геолого-геофизические работы, в итоге выявлено шесть перспективных объектов. На данный момент ведется работа по определению имеющихся на месторождении запасов. Это поистине историческое событие для нашей страны. По полученным данным о давлении, дебите, газовом факторе и других параметрах месторождение Халел Узбекгалиев – это самое крупное месторождение, открытое в Мангистауской области с начала обретения независимости. Такое открытие станет большим подарком к 30-летию Независимости Республики Казахстан, - отметил президент компании «Меридиан Петролеум» Балтабек Куандыков.

Глава региона, в свою очередь, отметил, что открытие данного нефтяного месторождения даст мощный импульс социально-экономическому развитию региона, позволит создать новые рабочие места.



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Комментарии ( 2 )

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 DAD (Посетители) Сегодня, 15:41
И газ на заправках по 65...
 
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 15:38
Мне кажется, хотя я могу ошибаться, простым людям от этого открытия не теплей не холодней. Просто станет на много богаче какой-то казахстанский олигарх или группа товарищей из элит, сидящих на верху. Я имею в виду будущих хозяев месторождения
 
 

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