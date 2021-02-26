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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:48

Просмотров: 3507

Рекордный рост цен на квартиры отметили в Актау

Стоимость квадратного метра жилья в Актау выросла на рекордные 13,1 процента. Кроме этого, Мангистау вошёл в тройку регионов-лидеров по размеру единовременных пенсионных выплат. Об этом сообщает сайт krisha.kz.

Фото из архива Lada.kz
Средняя стоимость квадратного метра жилья в Актау выросла на 13,1 процента. На февраль продавцы оценивают его в 216 тысяч 957 тенге. В последний раз такой уровень фиксировали в январе 2018 года перед затяжным снижением цен на квартиры, как сообщает сайт krisha.kz.

Статистику составляли с учётом цен предложений, но в реальных сделках, как правило, продавцы соглашаются на торг, и цена становится ниже.

Второе место в рейтинге повышения цен на жильё занял Уральск с ростом на 7,8 процента. Актуальная стоимость квадратного метра там составляет 246 тысяч 550 тенге. Для города это самая высокая цена на квартиры за последние пять лет.

Тройку лидеров замкнул Атырау с приростом в 4,8 процента. В феврале цена за квадратный метр составила 296 тысяч 700 тенге.

Авторы статистики отмечают, что положительная динамика и обновление ценового максимума наблюдаются во всех областных центрах и городах республиканского значения страны.

Рекордный рост цен на квартиры отметили в Актау

Иллюстрация с сайта krisha.kz



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Комментарии ( 7 )

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elek (Посетители) Сегодня, 13:17
Цитата: Ахмет Байтурсынов
Какие 13.1%? от 30% и выше

Похоже что именно так. Продаваны задрали цены, как будто каждый десятый на Магышлаке сейчас с пенсионных начнёт скупать недвижимость. Нужны деньги, продавайте-покупайте по реальным ценам.
 
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Beluy (Посетители) Сегодня, 13:07
indignant,
Там это где, на Марсе?
Это также у нас.
Главное навариться, когда есть возможность
 
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Қасым (Посетители) Сегодня, 12:54
Надо подождать, к лету сами скинут, то что добавили.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • elek
 Ахмет Байтурсынов (Посетители) Сегодня, 12:37
Какие 13.1%? от 30% и выше
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Феникс
  • Қасым
  • non_alcoholic
 indignant (Посетители) Сегодня, 12:08
Почему алчность и жадность? Продав квартиру,продавцу надо улучшить свои жилищные условия. А там, простите, тоже цены взлетели. Всё закономерно. Не надо так резко.
 
-4
  • leo529
  • DAD
  • Краснов
  • Ахмет Байтурсынов
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • cnnc
  • montgomery
  • Сухов.
  • Ну Ну
  • Қасым
 132131212 (Посетители) Сегодня, 11:15
Странно то, как людям начали выдавать пенсии на покупку жилья, как торговцы сразу же повысили цены, алчность и жадность поражает
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • DAD
  • leo529
  • Краснов
 rus8814 (Посетители) Сегодня, 11:02
Почему в Петропавловске, Павлодаре, Устькамане, квартиры дороже чем в Актау?
 
 

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