Рекордный рост цен на квартиры отметили в Актау

Фото из архива Lada.kz
Средняя стоимость квадратного метра жилья в Актау выросла на 13,1 процента. На февраль продавцы оценивают его в 216 тысяч 957 тенге. В последний раз такой уровень фиксировали в январе 2018 года перед затяжным снижением цен на квартиры, как сообщает сайт krisha.kz.
Статистику составляли с учётом цен предложений, но в реальных сделках, как правило, продавцы соглашаются на торг, и цена становится ниже.
Второе место в рейтинге повышения цен на жильё занял Уральск с ростом на 7,8 процента. Актуальная стоимость квадратного метра там составляет 246 тысяч 550 тенге. Для города это самая высокая цена на квартиры за последние пять лет.
Тройку лидеров замкнул Атырау с приростом в 4,8 процента. В феврале цена за квадратный метр составила 296 тысяч 700 тенге.
Авторы статистики отмечают, что положительная динамика и обновление ценового максимума наблюдаются во всех областных центрах и городах республиканского значения страны.
Статистику составляли с учётом цен предложений, но в реальных сделках, как правило, продавцы соглашаются на торг, и цена становится ниже.
Второе место в рейтинге повышения цен на жильё занял Уральск с ростом на 7,8 процента. Актуальная стоимость квадратного метра там составляет 246 тысяч 550 тенге. Для города это самая высокая цена на квартиры за последние пять лет.
Тройку лидеров замкнул Атырау с приростом в 4,8 процента. В феврале цена за квадратный метр составила 296 тысяч 700 тенге.
Авторы статистики отмечают, что положительная динамика и обновление ценового максимума наблюдаются во всех областных центрах и городах республиканского значения страны.
Иллюстрация с сайта krisha.kz