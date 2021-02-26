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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:55

Просмотров: 4422

Зарплату в 500 тысяч: О забастовке объявили крановщики Мангистау

Операторы подъёмных кранов Мангистауской области опубликовали видеообращение, в котором заявили, что начнут забастовку в случае, если им не повысят зарплату.

Кадр видеоматериала
Видеообращение мангистауских крановщиков появилось в Сети сегодня, 26 февраля. Они сообщили, что начнут забастовку с 1 марта в случае, если им не поднимут заработную плату до 500 тысяч тенге за 30 дней работы. По словам бастующих, из-за их протеста строительные работы остановятся по всей области.

- Мы работаем по вахтам, 30 рабочих дней на 30 выходных, сменами по 12 часов. За каждые 30 дней работы мы получаем до 300 тысяч тенге, но сейчас всё дорожает, этого просто не хватает. А в Нур-Султане и Алматы получают по 800 тысяч и больше. Мы направили письмо в акимат, чтобы получить разрешение на митинг, но нам его не выдали. Некоторые из нас готовы бастовать несмотря на это, - рассказал один из крановщиков.

По его словам, некоторые из индивидуальных предпринимателей, нанимающих крановщиков, после угрозы забастовки подняли заработную плату с 250 до 300 тысяч в месяц.





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Комментарии ( 10 )

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  • elek
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 18:15
Не знаю сколько должны платить вахтовикам, но после вахты работник должен отдохнуть, восстановиться. Ничего даром не проходит
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Куато
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 17:56
Нет действительно мало 300тыс на 2 месяца, тем более если ещё по 12 часов пахать. Вообще то вахтавивики получают нормально как мне казалось раньше .
 
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Око (Посетители) Сегодня, 17:53
Empro,
Можно месяц бездельничать и ныть, а можно этот месяц поднапрячься и поработать, как все работяги, и тогда всем всё хватать будет.

всё вижу
 
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  • tolk
  • elek
 Empro (Посетители) Сегодня, 17:46
синдбад,
У них месяц работаешь, месяц сидишь. В месяц зп выходит 150 тыс.
 
-3
  • tolk
  • sergei 66
  • bake
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Vladimir7737
  • Имярек
 синдбад (Посетители) Сегодня, 17:20
Это уже смешно.Инженер на МАЭКе получает меньше трёхсот тысяч-ответственности вагон, а какой-то крановщик с восьмилеткой или ПТУ желает пол-ляма,потому что ему не хватает.Покажите мне тех,кому денег хватает.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ирон
  • синдбад
  • tolk
 jokerok (Посетители) Сегодня, 16:44
Помню в одной известной в городе крупной строительной компании однажды наши местные работяги так же потребовали. После этого их всеееех уволили и на их места набрали людей из других регионов РК. Народу понаехало тьма!! Автобусами сразу с поезда на объекты перевозили.
А всё потому-что у них в городах вобще нет работы и они были рады на те условия которые нашим казались рабскими.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
-1
  • tolk
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  • Ирон
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 Gor (Посетители) Сегодня, 16:43
Все как всегда. $ ростет- цены ростут, $ падает -цены всеравно ростут. Может просто барыгам хвост прижать.
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 16:42
Получается месяц работают, месяц отдыхаешь. Итого в месяц 150 тыс. Маловато конечно.
 
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 16:39
Всем поднять зарплату до 500тысяч! СРОЧНО! beat

А то все не выйдем на работу!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 15:57
всем в КЗ надо поднять зп, абсолютно все дорожает вокруг, АБСОЛЮТНО НА ВСЕ ЦЕНЫ ПОДНЯЛИСЬ!!!
 
 

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