Зарплату в 500 тысяч: О забастовке объявили крановщики Мангистау

Видеообращение мангистауских крановщиков появилось в Сети сегодня, 26 февраля. Они сообщили, что начнут забастовку с 1 марта в случае, если им не поднимут заработную плату до 500 тысяч тенге за 30 дней работы. По словам бастующих, из-за их протеста строительные работы остановятся по всей области.- Мы работаем по вахтам, 30 рабочих дней на 30 выходных, сменами по 12 часов. За каждые 30 дней работы мы получаем до 300 тысяч тенге, но сейчас всё дорожает, этого просто не хватает. А в Нур-Султане и Алматы получают по 800 тысяч и больше. Мы направили письмо в акимат, чтобы получить разрешение на митинг, но нам его не выдали. Некоторые из нас готовы бастовать несмотря на это, - рассказал один из крановщиков.По его словам, некоторые из индивидуальных предпринимателей, нанимающих крановщиков, после угрозы забастовки подняли заработную плату с 250 до 300 тысяч в месяц.