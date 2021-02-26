В Мангистау семь барж сорвало с якорей

Иллюстративное фото с сайта punkt-a.info

Баржи сорвались с якорной бочки сегодня, 26 февраля, около трёх часов ночи. Отход семи барж вызвали сильный ветер и уходящий лёд.



- Сейчас баржи дрейфуют в сторону острова Кулалы, севернее порта Баутино. Для их возвращения уже направлен буксир, - указано в сообщении министерства.



Баржи не вызвали угрозы безопасности мореплавания или загрязнение воды. По информации министерства, пострадавших также нет.