Организаторы общественных слушаний по строительству на «Тёплом пляже» в Актау: Никаких ограничений по доступу к морю не будет

Все заявленные к строительству объекты будут размещены в 19 километрах от Актау. В совокупности с уже построенным «Rixos Water World Aktau» они создадут единый комплекс.Гольф-клуб, как сообщили организаторы общественных слушаний, разместится на 24 гектарах, здесь же будет построен ресторан на 100 человек. Гольф-отель будет иметь 98 вилл, бассейн, большую парковку. Организаторы обещают создать 250 рабочих мест для местного населения.- Любой желающий из города сможет приехать и остановиться здесь, дорога будет полностью открытая, будет большая парковка, и вдоль берега построено 2,5 километра пешеходной аллеи. Там можно будет совершать пешие прогулки и прогулки на велосипедах. Никаких ограничений по доступу к морю не будет. Можно будет приехать на машине и пойти на пляжную зону, прогуляться по комплексу, без проблем зайти в тематический парк и торговые ряды. Наоборот, мы хотим привлечь людей, строя здесь дорожку и аллею. Доступ будет иметься, ограничений каких-либо платных там не будет, мы специально делаем дорожку открытой для населения, - сообщили организаторы общественных слушаний.Строительство будет производиться на расстоянии 35 метров от моря. Именно столько, по постановлению акимата Мангистауской области, составляет сегодня водоохранная полоса.Для водоснабжения голф-клуба, аквапарка и бассейнов будут использоваться собственные опреснительные установки.- У нас будут свои опреснительные установки, мы ими будем поливать зелёные насаждения, использовать в технических нуждах и для заполнения бассейнов. В проекте есть своё озеро, оно является частью гольф-клуба, оттуда же будет производиться полив. Мы городские сети в этом плане не загружаем, - сказали на слушаниях организаторы.Тематический парк развлечений включит в себя аквапарк с аттракционами, максимальная вместимость которого составит шесть тысяч человек. Здесь же будут расположены мелкие киоски с напитками и едой, еще один ресторан на 276 посадочных мест и другое.- Акиматом области на данный момент ведётся развитие теплого пляжа. Здесь прокладывается водопровод, канализация, газоснабжение и электричество. Параллельно акиматом ведётся и увеличение мощностей городских опреснительных служб, - сообщили на слушаниях.От канала «МАЭК» до детского лагеря «Алау» будет построена четырёхполосная дорога, а до паромного комплекса Курык - двухполосная. Дорога уже строится, первый этап был завершён в прошлом году, сейчас ведётся строительство второго этапа дороги, - сообщили в управлении туризма Мангистауской области.Цены на услуги тематического парка, как пообещали организаторы общественных слушаний, будут доступными для местного населения.