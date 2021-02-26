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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:30

Просмотров: 683

Организаторы общественных слушаний по строительству на «Тёплом пляже» в Актау: Никаких ограничений по доступу к морю не будет

Общественные слушания по строительству гольф-клуба, гольф-отеля c виллами, многофункционального гостинично-туристского комплекса, а также тематического парка развлечений прошли в режиме онлайн. Организаторы сообщили, что все эти проекты составят единый комплекс вместе с гостиницей «Rixos Water World Aktau».

Проект тематического парка развлечений
Все заявленные к строительству объекты будут размещены в 19 километрах от Актау. В совокупности с уже построенным «Rixos Water World Aktau» они создадут единый комплекс.

Гольф-клуб, как сообщили организаторы общественных слушаний, разместится на 24 гектарах, здесь же будет построен ресторан на 100 человек. Гольф-отель будет иметь 98 вилл, бассейн, большую парковку. Организаторы обещают создать 250 рабочих мест для местного населения.

- Любой желающий из города сможет приехать и остановиться здесь, дорога будет полностью открытая, будет большая парковка, и вдоль берега построено 2,5 километра пешеходной аллеи. Там можно будет совершать пешие прогулки и прогулки на велосипедах. Никаких ограничений по доступу к морю не будет. Можно будет приехать на машине и пойти на пляжную зону, прогуляться по комплексу, без проблем зайти в тематический парк и торговые ряды. Наоборот, мы хотим привлечь людей, строя здесь дорожку и аллею. Доступ будет иметься, ограничений каких-либо платных там не будет, мы специально делаем дорожку открытой для населения, - сообщили организаторы общественных слушаний.

Строительство будет производиться на расстоянии 35 метров от моря. Именно столько, по постановлению акимата Мангистауской области, составляет сегодня водоохранная полоса.

Для водоснабжения голф-клуба, аквапарка и бассейнов будут использоваться собственные опреснительные установки.

- У нас будут свои опреснительные установки, мы ими будем поливать зелёные насаждения, использовать в технических нуждах и для заполнения бассейнов. В проекте есть своё озеро, оно является частью гольф-клуба, оттуда же будет производиться полив. Мы городские сети в этом плане не загружаем, - сказали на слушаниях организаторы.

Тематический парк развлечений включит в себя аквапарк с аттракционами, максимальная вместимость которого составит шесть тысяч человек. Здесь же будут расположены мелкие киоски с напитками и едой, еще один ресторан на 276 посадочных мест и другое.

- Акиматом области на данный момент ведётся развитие теплого пляжа. Здесь прокладывается водопровод, канализация, газоснабжение и электричество. Параллельно акиматом ведётся и увеличение мощностей городских опреснительных служб, - сообщили на слушаниях.

От канала «МАЭК» до детского лагеря «Алау» будет построена четырёхполосная дорога, а до паромного комплекса Курык - двухполосная. Дорога уже строится, первый этап был завершён в прошлом году, сейчас ведётся строительство второго этапа дороги, - сообщили в управлении туризма Мангистауской области.
Цены на услуги тематического парка, как пообещали организаторы общественных слушаний, будут доступными для местного населения.

Организаторы общественных слушаний по строительству на «Тёплом пляже» в Актау: Никаких ограничений по доступу к морю не будет

Организаторы общественных слушаний по строительству на «Тёплом пляже» в Актау: Никаких ограничений по доступу к морю не будет

Организаторы общественных слушаний по строительству на «Тёплом пляже» в Актау: Никаких ограничений по доступу к морю не будет

Организаторы общественных слушаний по строительству на «Тёплом пляже» в Актау: Никаких ограничений по доступу к морю не будет

Организаторы общественных слушаний по строительству на «Тёплом пляже» в Актау: Никаких ограничений по доступу к морю не будет

Организаторы общественных слушаний по строительству на «Тёплом пляже» в Актау: Никаких ограничений по доступу к морю не будет

Организаторы общественных слушаний по строительству на «Тёплом пляже» в Актау: Никаких ограничений по доступу к морю не будет



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Комментарии ( 4 )

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n92 (Посетители) Сегодня, 18:30
Строительство будет производиться на расстоянии 35 метров от моря. Именно столько, по постановлению акимата Мангистауской области, составляет сегодня водоохранная полоса.
Сами себе постановление сделали и довольны...допустим это законно, тогда почему достар и другие пляжи берут деньги на вход?!

вы на местные пляжи такие как достар и т.п. не можете обеспечить горожанам доступ, который должен быть согласно закону...а на Rixos(который не в 35 метрах от моря), гольф клуб(неизвестно еще в метрах будет) тем более...
 
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Банкир (Посетители) Сегодня, 18:20
Сказочник перешёл на работу из акимата к застройщику?
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:18
Никаких ограничений по доступу к морю не будет

Может всё и так,но почему-то вспомнилась басня Крылова про ворону и лисицу lol
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 18:14
Ну да,нуда.
 
 

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