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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:13

Просмотров: 730

«Каспий жылу, су арнасы» утвердили тарифы до 2025 года

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области утвердил тарифы на услуги государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы» до 2025 года. Об этом сообщается на сайте комитета.

Иллюстративное фото с сайта express-k.kz
Департамент утвердил тарифы на услуги ГКП «Каспий жылу, су арнасы» на период с 2021 до 2025 года. Цену подтвердили на услуги по подаче горячей, питьевой и технической воды, а также отводу сточных вод и передаче и распределению тепловой энергии.

Помимо самих тарифов департамент утвердил для компании тарифные сметы и инвестиционные программы на ближайшие пять лет.

На текущий год изменения в тарифах не предусмотрены. До 2025 года предусмотрены следующие изменения (цены указаны без НДС):

«Каспий жылу, су арнасы» утвердили тарифы до 2025 года



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Комментарии ( 2 )

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  • arelav_74
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:01
Уверен,цифры ещё изменятся и вряд ли на понижение... Так что простому народу придется по туже затянуть ремни, ещё раз!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • arelav_74
 elek (Посетители) Сегодня, 16:40
Наибольшее повышение тарифа это отопление. Ещё бы разобрались - кто будет нести ответственность за его качество в квартирах, а то сплошной футбол.
 
 

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