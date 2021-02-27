«Каспий жылу, су арнасы» утвердили тарифы до 2025 года

Департамент утвердил тарифы на услуги ГКП «Каспий жылу, су арнасы» на период с 2021 до 2025 года. Цену подтвердили на услуги по подаче горячей, питьевой и технической воды, а также отводу сточных вод и передаче и распределению тепловой энергии.Помимо самих тарифов департамент утвердил для компании тарифные сметы и инвестиционные программы на ближайшие пять лет.На текущий год изменения в тарифах не предусмотрены. До 2025 года предусмотрены следующие изменения (цены указаны без НДС):