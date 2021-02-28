Коронавирусом заразились семь человек в Мангистау

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По состоянию на 28 февраля в Мангистауской области выявлены семь случаев заражения коронавирусной инфекцией и восемь фактов выздоровления.



Рекордное число заражений за прошедшие сутки установлено в Алматы: СOVID-19 подтвердился у 99 человек. В Нур-Султане зафиксировано 92 случая.



С начала пандемии в регионе заразились 4226 человек, вылечились - 3919, скончались - 58.