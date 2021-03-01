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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:21

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Прививки от коронавируса российской вакциной начали делать учителям в Актау

В клинике «Нейрон» учителям начали делать прививки от коронавируса. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области
Прививать учителей от коронавируса в «Нейроне» начали сегодня, 1 марта. В областном управлении здравоохранения предварительно составили список лиц, которые могут получить вакцину на сегодняшний день. В поликлинике подготовили специальные кабинеты для вакцинации.

- Педагоги получают вакцину в добровольном порядке. После осмотра врача выдается разрешение на прививку. Затем человек идет в прививочный кабинет и получает вакцину. Привитые находятся в специальной комнате отдыха 30 минут, где их консультируют специалисты. В настоящее время вакцинированы 11 человек, - сообщила главный врач поликлиники «Нейрон» Нина Самаликова.

Второй компонент вакцины привитые смогут получить через 21 день – для этого всем привитым отправят сообщение-напоминание.

Корреспонденты Lada.kz созвонились с приемным отделением поликлиники «Нейрон» и узнали, что учителей прививают российской вакциной «Спутник V».



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