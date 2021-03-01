Прививки от коронавируса российской вакциной начали делать учителям в Актау

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области

Прививать учителей от коронавируса в «Нейроне» начали сегодня, 1 марта. В областном управлении здравоохранения предварительно составили список лиц, которые могут получить вакцину на сегодняшний день. В поликлинике подготовили специальные кабинеты для вакцинации.



- Педагоги получают вакцину в добровольном порядке. После осмотра врача выдается разрешение на прививку. Затем человек идет в прививочный кабинет и получает вакцину. Привитые находятся в специальной комнате отдыха 30 минут, где их консультируют специалисты. В настоящее время вакцинированы 11 человек, - сообщила главный врач поликлиники «Нейрон» Нина Самаликова.



Второй компонент вакцины привитые смогут получить через 21 день – для этого всем привитым отправят сообщение-напоминание.



Корреспонденты Lada.kz созвонились с приемным отделением поликлиники «Нейрон» и узнали, что учителей прививают российской вакциной «Спутник V».