В Мангистау за сутки выявлен один человек с коронавирусом

Иллюстрация к материалу
За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 658 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрирован один новый случай COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 893 человека, из них два в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и три летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 4231 случай заболевания COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 893 человека, из них два в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и три летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 4231 случай заболевания COVID-19.
Оставьте свой комментарий первым.