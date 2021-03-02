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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:13

Просмотров: 745

Трассу Атырау – Доссор – Бейнеу планируют расширить вдвое

АО «НК «КазАвтоЖол» планирует расширить дорогу Атырау – Доссор – Бейнеу, сообщает информационный портал «Ак Жайык» со ссылкой на пресс-службу компании.

Иллюстративное фото: avesta-news.kz
АО «НК «КазАвтоЖол» обещает расширить двухполосную автотрассу в Атырауской области. До расширения платная дорога Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана продолжит оставаться бесплатной для владельцев легковых автомобилей. В Атырау, Бейнеуском, Жылыойском и Макатском районах Атырауской области прошли общественные слушания по вопросу внедрения открытой системы взимания платы на участке Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана, – говорится в сообщении.

По итогам слушаний жители области поддержали планы компании «КазАвтоЖол» по развитию в регионе сети платных автотрасс, но с некоторыми оговорками.

- Активнее всего местное население поднимало проблему высокой аварийности на дорогах области. По их мнению, причиной сложной дорожной ситуации является недостаточная ширина транспортных артерий региона. Поэтому на каждой встрече обсуждался вопрос расширения дорог республиканского значения до четырех полос, – отмечает пресс-служба.

Представители нацкомпании заявили, что дороги Атырауской области, на которых будет вводиться открытая система платности, относятся ко второй и третьей техническим категориям. Но в ближайшем будущем их планируется перевести на первую категорию. Соответственно, на трассах будут по две полосы в каждом направлении.

По словам руководителя пресс-службы «КазАвтоЖола» Диаса Ахметшарипа, пока на платном участке Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана за проезд будут платить только грузовики.

- В настоящее время ставки еще не утверждены, они будут рассчитываться, исходя из грузоподъемности. Но могу сказать, что в Казахстане по сравнению с другими странами самый минимальный размер ставки. К тому же, на трассах второй и третьей категорий владельцы легкового транспорта освобождены от оплаты, – отметил он.

Как уточняется, по итогам общественных слушаний был сформирован пакет предложений населения Атырауской области руководству НК «КазАвтоЖол», в который вошли просьбы предусмотреть:

– расширение республиканских дорог до четырех полос;
– установку автомоек для грузовых автомобилей, столбов освещения, ограждений от скота и устройств для поддержания сотовой связи и интернета на участке Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана;
– введение льготных абонементов для транспорта коммунальных учреждений и грузовых автомобилей массой до 5 тонн, принадлежащих местным жителям;
– введение светоотражающих бирок для сельхозживотных.



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Комментарии ( 3 )

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n92 (Посетители) Сегодня, 11:01
"Активнее всего местное население поднимало проблему высокой аварийности на дорогах области" - да вы что?!
Активнее всего стоит вопрос о альтернативной дороге!
Цитата: malovdmitriy
И всё же что нам скажет прокуратура по-поводу законности этого мероприятия? Есть закон об автомобильных дорогах РК, где говорится об альтернативной дороге

Ничего они не скажут, как обычно...когда нужно они "не видят" такое.
Грош цена им за это. И не только им.
 
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  • Василий Кравчук
  • n92
 malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 10:15
tolk,
В будни дни, пока все на работе

И всё же что нам скажет прокуратура по-поводу законности этого мероприятия? Есть закон об автомобильных дорогах РК, где говорится об альтернативной дороге
 
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hapiness (Посетители) Сегодня, 09:23
А можно расширить без установки знаков 60км 40 км и 20 км

А можно расширить без установки знаков 60км 40 км и 20 км?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • malovdmitriy
  • Василий Кравчук
  • n92
 tolk (Посетители) Сегодня, 09:21
Ну-ну . Поддержали. Знаем мы как эти слушания проходят.
 
 

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