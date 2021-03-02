В казну страны от Мангистауской области поступило почти 90 миллиардов тенге

В департаменте государственных доходов Мангистауской области отметили, что поступление налогов и платежей в казну страны постоянно растет.- Одна из основных функций налоговой и таможенной службы – пополнение казны государства, и с этой задачей фискальный орган Мангистауской области справляется успешно. Так, по итогам января – февраля 2021 года обеспечено поступление налогов и платежей в консолидированный бюджет в сумме 89,4 миллиарда тенге (в том числе: в Национальный фонд – 42,1 миллиарда; республиканский и местный бюджеты – 47,2 миллиарда, - сказала руководитель управления анализов и рисков ДГД Гулшара Ахметова.