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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:18

Просмотров: 1010

В казну страны от Мангистауской области поступило почти 90 миллиардов тенге

За два месяца в государственный бюджет перечислено более 84,9 миллиарда тенге. Такие данные озвучили в департаменте государственных доходов Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
В департаменте государственных доходов Мангистауской области отметили, что поступление налогов и платежей в казну страны постоянно растет.

- Одна из основных функций налоговой и таможенной службы – пополнение казны государства, и с этой задачей фискальный орган Мангистауской области справляется успешно. Так, по итогам января – февраля 2021 года обеспечено поступление налогов и платежей в консолидированный бюджет в сумме 89,4 миллиарда тенге (в том числе: в Национальный фонд – 42,1 миллиарда; республиканский и местный бюджеты – 47,2 миллиарда, - сказала руководитель управления анализов и рисков ДГД Гулшара Ахметова.

В казну страны от Мангистауской области поступило почти 90 миллиардов тенге



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Комментарии ( 3 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 11:11
куда интересней узнать о социалке и как пополняются карманы граждан при этом.
 
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  • lifestar
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 Урик (Посетители) Сегодня, 09:52
Уважаемая редакция, что вы этим хотели сказать? что они молодцы, так хорошо поработали или наоборот? 84,9 млрд денег это много или мало? с чем его сравнивать? А в аналогичным периоде прошлого года было сколько? по сравнению с другими областями как? и всего сколько по стране поступило?и.т.д
Без таких сравнение статья не о чем! скоро будете публиковать все что напишут на заборах города?
 
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Қасым (Посетители) Сегодня, 09:32
Халыққа пайдасы жоқ.....
 
 

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