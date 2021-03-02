Предприниматель опроверг слухи о цене в 85 тенге за литр газа в Мангистау

Фото Рашида Исмагилова
В распоряжение редакции Lada.kz попало уведомление от лица индивидуального предпринимателя ИП «Мырзабаев». В нём он сообщает, что собирается поднять цену на принадлежащих ему автогазозаправочных станциях в районе месторождения Каражанбас до 85 тенге за литр.
Корреспонденты Lada.kz связались с предпринимателем, и он сообщил, что не собирается повышать цены.
- Мне неизвестно происхождение этого документа. В настоящий момент цена на газ на моих заправках держится в районе 67 тенге за литр, и повышать её мы не планируем, - заявил Манас Мырзабаев.
Напомним, стоимость сжиженного нефтяного газа на АГЗС Мангистауской области резко поднялась после того, как 1 марта отменили предельную розничную стоимость газа.
Корреспонденты Lada.kz связались с предпринимателем, и он сообщил, что не собирается повышать цены.
- Мне неизвестно происхождение этого документа. В настоящий момент цена на газ на моих заправках держится в районе 67 тенге за литр, и повышать её мы не планируем, - заявил Манас Мырзабаев.
Напомним, стоимость сжиженного нефтяного газа на АГЗС Мангистауской области резко поднялась после того, как 1 марта отменили предельную розничную стоимость газа.