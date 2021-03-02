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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:29

Просмотров: 629

Предприниматель опроверг слухи о цене в 85 тенге за литр газа в Мангистау

Сведения о том, что на заправках в районе месторождения Каражанбас цену на газ планируют поднять до 85 тенге за литр, опроверг предприниматель, которому предписывают это заявление.

Фото Рашида Исмагилова
В распоряжение редакции Lada.kz попало уведомление от лица индивидуального предпринимателя ИП «Мырзабаев». В нём он сообщает, что собирается поднять цену на принадлежащих ему автогазозаправочных станциях в районе месторождения Каражанбас до 85 тенге за литр.

Предприниматель опроверг слухи о цене в 85 тенге за литр газа в Мангистау


Корреспонденты Lada.kz связались с предпринимателем, и он сообщил, что не собирается повышать цены.

- Мне неизвестно происхождение этого документа. В настоящий момент цена на газ на моих заправках держится в районе 67 тенге за литр, и повышать её мы не планируем, - заявил Манас Мырзабаев.

Напомним, стоимость сжиженного нефтяного газа на АГЗС Мангистауской области резко поднялась после того, как 1 марта отменили предельную розничную стоимость газа.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:59
Не морочьте мне то место, где спина заканчивает свое благородное название!
Вы вот это здесь рассказываете на полном серьезе? Нет, Вы мне просто начинаете нравиться!
 
 

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