В Актау 4 марта включат сирены

Фото из архива Lada.kz

Учебную тревогу включат 4 марта в 10:00 часов. Сирены активируют в ходе ежегодных республиканских учений «Көктем-2021», которые проводит Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.



- Данные учения пройдут с 4 по 5 марта и будут направлены на подготовку органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты при ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях паводкового периода, - сообщили в пресс-службе департамента.



Жителей Актау просят соблюдать спокойствие во время работы сирен.