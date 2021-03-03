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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:02

Просмотров: 575

В Актау 4 марта включат сирены

Сирены включат в рамках республиканских учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях паводков. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по ЧС по Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Учебную тревогу включат 4 марта в 10:00 часов. Сирены активируют в ходе ежегодных республиканских учений «Көктем-2021», которые проводит Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

- Данные учения пройдут с 4 по 5 марта и будут направлены на подготовку органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты при ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях паводкового периода, - сообщили в пресс-службе департамента.

Жителей Актау просят соблюдать спокойствие во время работы сирен.



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Комментарии ( 1 )

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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 14:37
а готовые*созревшие* плоды со столбов падать сами будут? crazy
 
 

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