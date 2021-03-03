Награда за спасённые жизни: Жителю Актау вручили 1 миллион тенге

- Впервые в истории Независимого Казахстана в год 30-летия Независимости страна узнала имена людей, которые совершили благородный поступок и спасли чью-то жизнь. Именно премия «ADAM BOL AWARDS» посвящена людям, чей реальный мужественный пример доказывает – в жизни всегда есть место подвигу. Лауреаты премии олицетворяют собой все главные добродетели человека: благородство, мужество, справедливость, доброту, веру, надежду, любовь и мудрость, благодаря которым сделать этот мир лучше становится под силу каждому из нас, - сообщили организаторы.

Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в День благодарности, 1 марта, в государственном академическом театре оперы и балеты имени Абая в Алматы.Путём народного голосования и при участии экспертного совета были выбраны 12 лауреатов. В числе них оказался и житель Актау Ардак Байманасов. В настоящее время он работает ведущим инженером по организации труда в АО «Мангистаумунайгаз».Тогда, в ночь с 8 на 9 декабря, в доме №37 в 11 микрорайоне, в одной квартир начался пожар. Хозяева квартиры спали. Ардак Байманасов, проживающий в соседнем подъезде, почувствовал запах гари и сразу вызвал пожарных и Скорую помощь. Вместе с прибывшими сотрудниками полиции он кинулся в горящую квартиру, разбудил спавших в ней жильцов – мужчину и двух женщин, и вывел их на улицу.В качестве награды от основателя проекта Ардаку Байманасову и остальным лауреатам вручили диплом, памятную статуэтку и денежную премию в размере 1 миллиона тенге.Основателем премии является общественный деятель, руководитель Фонда общественно-значимых инициатив, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Алия Назарбаева.