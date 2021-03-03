«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 03 Марта
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.65 KZT
  • €1 = 505.03 KZT
  • 1 RUB = 5.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:38

Просмотров: 297

Построить школу планируют в 19А микрорайоне Актау

Начать строительство новой школы на 1200 мест планируют уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
До конца года в 19А микрорайоне рассчитывают начать строительство новой школы. Как сообщили в пресс-службе акима Актау, в ней смогут обучаться 1 200 учеников.

- Кабинеты будут оснащены самой современной техникой. Особое внимание уделим кабинетам химии, физики и биологии. Кроме того, будут созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями. Рассматривается возможность инклюзивного образования. Будет и библиотека с читальным залом на 24 человека. Строительство планируется завершить в 2023 году, - сообщил Еркин Жаукан, заведующий сектором городского отдела строительства.

В проектно-сметной документации проекта указано, что прилегающая к школе территория будет разделена на три зоны: хозяйственную, для отдыха и спортивную, с футбольной, волейбольной и баскетбольной площадками.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика