Построить школу планируют в 19А микрорайоне Актау

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

До конца года в 19А микрорайоне рассчитывают начать строительство новой школы. Как сообщили в пресс-службе акима Актау, в ней смогут обучаться 1 200 учеников.



- Кабинеты будут оснащены самой современной техникой. Особое внимание уделим кабинетам химии, физики и биологии. Кроме того, будут созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями. Рассматривается возможность инклюзивного образования. Будет и библиотека с читальным залом на 24 человека. Строительство планируется завершить в 2023 году, - сообщил Еркин Жаукан, заведующий сектором городского отдела строительства.



В проектно-сметной документации проекта указано, что прилегающая к школе территория будет разделена на три зоны: хозяйственную, для отдыха и спортивную, с футбольной, волейбольной и баскетбольной площадками.