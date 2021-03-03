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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:21

Просмотров: 2841

Сотрудник Центра обслуживания населения в Актау спас человека

Работник ЦОНа бросился на помощь упавшему мужчине, у которого началась рвота с кровью. Подробностями поделилась Жадыра Шалабаева, PR-менеджер государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

Фото предоставила Арна Мараткызы
Инцидент произошёл в общем зале ЦОНа в 15 микрорайоне сегодня, 3 марта.

По словам Жадыры Шалабаевой, мужчина стоял в очереди, когда у него началась рвота с кровью, и он упал.

- На место немедленно вызвали «Скорую помощь». Собралась толпа зевак, - отметила Жадыра Шалабаева.

Отогнав людей, на помогать мужчине бросился один из сотрудников ЦОНа. Он и оказал пострадавшему первую медицинскую помощь. Состояние мужчины улучшилось.

- Прибывшие медики доставили мужчину в больницу. Спасателем является Азамат Айтенов, занимающий должность заместителя руководителя. Он прошёл службу в армии и знает, как оказывать первую помощь. Это его не первый случай спасения, - добавила Жадыра Шалабаева.

В пресс-службе Мангистауской областной больницы отметили, что здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

- С ним все хорошо. Мужчина рассказал, что с ним случаются подобные припадки, - пояснили в медицинском учреждении.



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Комментарии ( 1 )

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  • non_alcoholic
  • Oraz
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 20:06
Вот так вот плохо вдруг станет и если найдётся кто поможет хорошо.
Это все кароновирус виноват , люди бояться подхватить наверное чего то неизвестного .
А мужик молодец . Плачет и хвала таким людям.
 
 

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