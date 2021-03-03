Сотрудник Центра обслуживания населения в Актау спас человека

Фото предоставила Арна Мараткызы

Инцидент произошёл в общем зале ЦОНа в 15 микрорайоне сегодня, 3 марта.



По словам Жадыры Шалабаевой, мужчина стоял в очереди, когда у него началась рвота с кровью, и он упал.



- На место немедленно вызвали «Скорую помощь». Собралась толпа зевак, - отметила Жадыра Шалабаева.



Отогнав людей, на помогать мужчине бросился один из сотрудников ЦОНа. Он и оказал пострадавшему первую медицинскую помощь. Состояние мужчины улучшилось.



- Прибывшие медики доставили мужчину в больницу. Спасателем является Азамат Айтенов, занимающий должность заместителя руководителя. Он прошёл службу в армии и знает, как оказывать первую помощь. Это его не первый случай спасения, - добавила Жадыра Шалабаева.



В пресс-службе Мангистауской областной больницы отметили, что здоровью пострадавшего ничего не угрожает.



- С ним все хорошо. Мужчина рассказал, что с ним случаются подобные припадки, - пояснили в медицинском учреждении.