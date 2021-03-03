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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:23

Просмотров: 1467

На праздники в Мангистау усилят контроль за соблюдением санитарных мер

Во время мартовских праздников в Мангистау усилят наблюдение за соблюдением карантинных требований. Об этом сообщил Газиз Надуев, руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
В предстоящие в марте праздничные дни в Мангистауской области планируют ужесточить контроль за соблюдением санитарных мер. По словам Газиза Надуева, под особым вниманием специалистов будут все объекты предпринимательства и развлекательные заведения в регионе.

- В ресторанах и кафе на сегодняшний день разрешено до 50 посетителей. Кроме этого, необходимо соблюдать санитарные правила и социальную дистанцию, - сообщил Газиз Надуев.

Он напомнил, что проводить корпоративы, праздничные мероприятия и семейные торжества всё ещё запрещено.



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Комментарии ( 1 )

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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:38
Уважаемый Газиз Надуев!!!Успокойтесь уже!Или Вы внатуре слепой и глухой,что не видите рекламы в соцсетях по поводу 8 марта.Будут и корпоративы с ведущими,дискотеки и прочее.Сегодня еле успели столик забронировать на пятницу(все рестораны почти заняты и загружены на 100 процентов).Так что Ваши хвалебные оды и поползновения по поводу проверок Всех ресторанов и кафе-просто пустой звук.и ничего более.Дайте людям отдохнуть.
 
 

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