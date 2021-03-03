На праздники в Мангистау усилят контроль за соблюдением санитарных мер

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz

В предстоящие в марте праздничные дни в Мангистауской области планируют ужесточить контроль за соблюдением санитарных мер. По словам Газиза Надуева, под особым вниманием специалистов будут все объекты предпринимательства и развлекательные заведения в регионе.



- В ресторанах и кафе на сегодняшний день разрешено до 50 посетителей. Кроме этого, необходимо соблюдать санитарные правила и социальную дистанцию, - сообщил Газиз Надуев.



Он напомнил, что проводить корпоративы, праздничные мероприятия и семейные торжества всё ещё запрещено.