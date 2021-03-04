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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:01

Просмотров: 525

С начала года в Мангистау зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции среди школьников

В регионе с сентября 2020 года по февраль 2021 года зарегистрировано 108 случаев COVID-19 среди школьников. Из них 76 детей обучаются онлайн, 32 - на дистанционном обучении. Об этом сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач региона на брифинге в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
С начала этого года в регионе зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции среди учащихся. Из числа заболевших 36 детей обучались в школах, а 43 школьника - дома.

- В связи с выявлением коронавирусной инфекции среди учащихся традиционного формата нами были проведены внеплановые проверки в 10 общеобразовательных школах области. В пяти школах выявлены нарушения правил карантина, - сказал главный санитарный врач региона.

Уровень заболеваемости среди учащихся по регионам:
- Актау - 46 случаев;
- Тупкараганский район - 13 случаев;
- Мунайлинский район - 19 случаев;
- Бейнеуский район - один случай.

С 1 января 2021 года 82 413 учащихся региона обучаются оффлайн, 73 340 школьников находятся на онлайн обучении.

В январе в дошкольных детских организациях зарегистрировано 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди заболевших - воспитатели, учитель физкультуры и дети. Случаев заражения коронавирусом в феврале текущего года в детских садах региона не зарегистрировано.



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