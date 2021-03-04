С начала года в Мангистау зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции среди школьников

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С начала этого года в регионе зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции среди учащихся. Из числа заболевших 36 детей обучались в школах, а 43 школьника - дома.



- В связи с выявлением коронавирусной инфекции среди учащихся традиционного формата нами были проведены внеплановые проверки в 10 общеобразовательных школах области. В пяти школах выявлены нарушения правил карантина, - сказал главный санитарный врач региона.



Уровень заболеваемости среди учащихся по регионам:

- Актау - 46 случаев;

- Тупкараганский район - 13 случаев;

- Мунайлинский район - 19 случаев;

- Бейнеуский район - один случай.



С 1 января 2021 года 82 413 учащихся региона обучаются оффлайн, 73 340 школьников находятся на онлайн обучении.



В январе в дошкольных детских организациях зарегистрировано 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди заболевших - воспитатели, учитель физкультуры и дети. Случаев заражения коронавирусом в феврале текущего года в детских садах региона не зарегистрировано.