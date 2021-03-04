Новые назначения в акимате Мангистауской области

Руководителем управления предпринимательства и торговли назначена Жанна Токбаева.Жанна Токбаева родилась в 1980 году. Образование - высшее. В 2000 году окончила Актауский государственный университет им.Ш.Есенова по специальности «экономика». Имеет степень кандидата экономических наук.Трудовую деятельность начала ассистентом кафедры «Естественнонаучных дисциплин» филиала Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова в Актау. Затем работала заведующей кафедрой «Экономика и право» и начальником учебно-методического отдела данного вуза.Была заместителем директора ТОО «Азия Техно Сервис». Позже занимала пост директора ГКП «Областной центр обучения языкам» департамента по развитию языков Мангистауской области и работала руководителем городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Актау.С 2019 года по настоящее время занимала должность руководителя Службы аудита АО «СЭЗ Морпорт Актау».Пресс-секретарем акима Мангистауской области стала Гульмира Абишева.Гульмира Абишева родилась в Жамбылской области. Имеет высшее образование. Окончила Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности журналист-международник.Трудовую деятельность начала преподавателем Южно-Казахстанской гуманитарной академии. Позже работала в ряде республиканских и региональных средств массовой информации: программе «Информбюро» на «31» телеканале, в газете «Ар.кз», международном радио «Азаттык», в городской газете «Тумба».С 2008 года по настоящее время являлась корреспондентом агентства «Хабар» в Мангистауской области, а также руководителем корреспондентского пункта телеканала.С 2018 года по настоящее время занимала пост руководителя центра общественных коммуникаций Мангистауской области.Награждена нагрудными знаками «Отличник информационной сферы», «Хабарға 10 жыл», «Халық Алғысы» и многими другими. Победитель множества областных и республиканских конкурсов среди журналистов.