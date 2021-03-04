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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:18

Просмотров: 3386

Новые назначения в акимате Мангистауской области

Распоряжением акима Мангистауской области руководителем управления предпринимательства и торговли назначена Жанна Токбаева. Пресс-секретарем акима региона стала Гульмира Абишева. Об этом сообщили в областном акимате.

Иллюстративное фото из открытых источников
Руководителем управления предпринимательства и торговли назначена Жанна Токбаева.

Новые назначения в акимате Мангистауской области


Жанна Токбаева родилась в 1980 году. Образование - высшее. В 2000 году окончила Актауский государственный университет им.Ш.Есенова по специальности «экономика». Имеет степень кандидата экономических наук.

Трудовую деятельность начала ассистентом кафедры «Естественнонаучных дисциплин» филиала Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова в Актау. Затем работала заведующей кафедрой «Экономика и право» и начальником учебно-методического отдела данного вуза.

Была заместителем директора ТОО «Азия Техно Сервис». Позже занимала пост директора ГКП «Областной центр обучения языкам» департамента по развитию языков Мангистауской области и работала руководителем городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Актау.

С 2019 года по настоящее время занимала должность руководителя Службы аудита АО «СЭЗ Морпорт Актау».

Пресс-секретарем акима Мангистауской области стала Гульмира Абишева.

Новые назначения в акимате Мангистауской области


Гульмира Абишева родилась в Жамбылской области. Имеет высшее образование. Окончила Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности журналист-международник.

Трудовую деятельность начала преподавателем Южно-Казахстанской гуманитарной академии. Позже работала в ряде республиканских и региональных средств массовой информации: программе «Информбюро» на «31» телеканале, в газете «Ар.кз», международном радио «Азаттык», в городской газете «Тумба».

С 2008 года по настоящее время являлась корреспондентом агентства «Хабар» в Мангистауской области, а также руководителем корреспондентского пункта телеканала.

С 2018 года по настоящее время занимала пост руководителя центра общественных коммуникаций Мангистауской области.

Награждена нагрудными знаками «Отличник информационной сферы», «Хабарға 10 жыл», «Халық Алғысы» и многими другими. Победитель множества областных и республиканских конкурсов среди журналистов.



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Комментарии ( 3 )

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Сашa (Посетители) Сегодня, 13:03
Цитата: 302847066
У вас есть предложение назначить референдум?


Есть предложение запретить частное предпринимательство как таковое. Убрать акциз, убрать ненужные должности, прослойки в виде спекулянтов, менеджеров и прочее отрепье.

О каком Вы референдуме говорите, я честно сказать не понял.
 
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302847066 (Посетители) Сегодня, 12:57
Сашa,У вас есть предложение назначить референдум?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 Сашa (Посетители) Сегодня, 12:35
руководителем управления предпринимательства и торговли


Когда наведут порядок и начнут соблюдать технические регламенты и санитарные нормы в торговых сетях? Когда с прилавков уберут фальсификат местного производства, замаскированный под молочную продукцию? Как будут бороться с придомовыми магазинами не имеющими собственных урн для отходов???

Или снова посадили на должность просто что бы была???
 
 

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