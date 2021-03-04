На избиение гражданского супруга в колонии пожаловалась жительница Актау

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По словам женщины, ей позвонил гражданский муж из колонии и рассказал, что сотрудники исправительного учреждения постоянно придираются и угрожают поместить в изолятор. О противоправных действиях он также сообщил своему отцу.
Родственники заключенного говорят, что его и еще 5-6 человек избили.
В пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области факты избиения заключённых отрицают. Там сообщили, что 2 марта один из осужденных, находясь в дисциплинарном изоляторе учреждения ГМ-172/6, нанес себе телесные повреждения в виде царапин в области левой руки и живота обломком замка от молнии брюк. Осужденному оказана медицинская помощь. Во время медицинского осмотра иных телесных повреждений медицинскими сотрудниками и следственно-оперативной группой не обнаружено.
Родственникам осуждённого в департаменте напомнили, что за распространение неподтвержденной информации существует ответственность в соответствии со статьей 129 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Для справки:
Статья 129 УК РК. Клевета
1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - наказывается штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей, либо привлечением к общественным работам на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, либо в публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей, либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет.
3. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.
Родственники заключенного говорят, что его и еще 5-6 человек избили.
В пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области факты избиения заключённых отрицают. Там сообщили, что 2 марта один из осужденных, находясь в дисциплинарном изоляторе учреждения ГМ-172/6, нанес себе телесные повреждения в виде царапин в области левой руки и живота обломком замка от молнии брюк. Осужденному оказана медицинская помощь. Во время медицинского осмотра иных телесных повреждений медицинскими сотрудниками и следственно-оперативной группой не обнаружено.
- Данный осужденный является систематическим нарушителем режима содержания в учреждении. Находясь в учреждении ГМ-172/6 с ноября 2020 года, имеет четыре взыскания, в том числе за угрозы в адрес сотрудников учреждения, а также самовольный выход из локального участка в ночное время. Имеет вторую отрицательную степень поведения. Сам осужденный свой поступок объяснил тем, что не согласен с водворением в дисциплинарный изолятор и признание его злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, - прокомментировали в пресс-службе департамента УИС по Мангистауской области.
Родственникам осуждённого в департаменте напомнили, что за распространение неподтвержденной информации существует ответственность в соответствии со статьей 129 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Для справки:
Статья 129 УК РК. Клевета
1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - наказывается штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей, либо привлечением к общественным работам на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, либо в публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей, либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет.
3. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.
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