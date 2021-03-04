На избиение гражданского супруга в колонии пожаловалась жительница Актау

- Данный осужденный является систематическим нарушителем режима содержания в учреждении. Находясь в учреждении ГМ-172/6 с ноября 2020 года, имеет четыре взыскания, в том числе за угрозы в адрес сотрудников учреждения, а также самовольный выход из локального участка в ночное время. Имеет вторую отрицательную степень поведения. Сам осужденный свой поступок объяснил тем, что не согласен с водворением в дисциплинарный изолятор и признание его злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, - прокомментировали в пресс-службе департамента УИС по Мангистауской области.

По словам женщины, ей позвонил гражданский муж из колонии и рассказал, что сотрудники исправительного учреждения постоянно придираются и угрожают поместить в изолятор. О противоправных действиях он также сообщил своему отцу.Родственники заключенного говорят, что его и еще 5-6 человек избили.В пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области факты избиения заключённых отрицают. Там сообщили, что 2 марта один из осужденных, находясь в дисциплинарном изоляторе учреждения ГМ-172/6, нанес себе телесные повреждения в виде царапин в области левой руки и живота обломком замка от молнии брюк. Осужденному оказана медицинская помощь. Во время медицинского осмотра иных телесных повреждений медицинскими сотрудниками и следственно-оперативной группой не обнаружено.Родственникам осуждённого в департаменте напомнили, что за распространение неподтвержденной информации существует ответственность в соответствии со статьей 129 Уголовного кодекса Республики Казахстан.