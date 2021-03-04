В Жанаозене начали строительство трехэтажного терапевтического корпуса

- Столичные врачи будут проводить операции жителям Жанаозена совершенно бесплатно. У нас есть все возможности проводить плановые лечения через портал, - отметил Серик Аскаров.

- В разгар пандемии наши пациенты вынуждены были ездить в Актау, чтобы сдать ПЦР-тест. Благодаря поддержке акимата и спонсоров наши жители получают все необходимые услуги в новой лаборатории. Благодаря поддержке АО «Озенмунайгаз» были проведены все ремонтные работы и мы оснащены всем необходимым оборудованием, - отметил директор многопрофильной больницы.

О необходимости строительства терапевтического отделения руководство многопрофильной больницы Жанаозена сообщило в письме областному управлению здравоохранения и Министерству здравоохранения.По словам директора многопрофильной больницы Серика Аскарова, строительство запланировано на этот год. С его завершением отделения терапии, кардиологии, неврологии и гинекологии будут располагаться в одном месте.В прошлом году при многопрофильной больнице заработал кардиоцентр, в котором уже выполнено 500 различных операций: коронарография, стентирование сосудов головного мозга, эмболизация маточных артерий. В будущем планируется внедрение новых видов хирургических вмешательств.Также в прошлом году в Жанаозене открылась ПЦР-лаборатория, где в сутки могут протестировать 200 человек. Специалисты медицинского учреждения успешно прошли курсы повышения квалификации. На сегодняшний день пятеро сотрудников обслужили около 3000 человек. С результатами теста можно ознакомиться через три часа.Кроме того, в апреле 2018 года был открыт гемодиализный центр в рамках проекта государственно-частного партнерства. Центр обслуживает пациентов с пятой стадией хронической почечной недостаточности. В центре установлено семь гемодиализных аппаратов. В 2018 году пролечены 15 пациентов, в 2019 году - 19, в 2020 году - 21, с начала 2021 года - 25. На сегодня в центре работают три врача высшей категории, три медсестры и один водитель.