«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Марта
+6...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.45 KZT
  • €1 = 504.64 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:02

Просмотров: 401

В Жанаозене начали строительство трехэтажного терапевтического корпуса

Рядом с многопрофильной больницей в Жанаозене планируется открыть трехэтажный терапевтический корпус, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
О необходимости строительства терапевтического отделения руководство многопрофильной больницы Жанаозена сообщило в письме областному управлению здравоохранения и Министерству здравоохранения.

По словам директора многопрофильной больницы Серика Аскарова, строительство запланировано на этот год. С его завершением отделения терапии, кардиологии, неврологии и гинекологии будут располагаться в одном месте.

В Жанаозене начали строительство трехэтажного терапевтического корпуса


В прошлом году при многопрофильной больнице заработал кардиоцентр, в котором уже выполнено 500 различных операций: коронарография, стентирование сосудов головного мозга, эмболизация маточных артерий. В будущем планируется внедрение новых видов хирургических вмешательств.

- Столичные врачи будут проводить операции жителям Жанаозена совершенно бесплатно. У нас есть все возможности проводить плановые лечения через портал, - отметил Серик Аскаров.


В Жанаозене начали строительство трехэтажного терапевтического корпуса


Также в прошлом году в Жанаозене открылась ПЦР-лаборатория, где в сутки могут протестировать 200 человек. Специалисты медицинского учреждения успешно прошли курсы повышения квалификации. На сегодняшний день пятеро сотрудников обслужили около 3000 человек. С результатами теста можно ознакомиться через три часа.

- В разгар пандемии наши пациенты вынуждены были ездить в Актау, чтобы сдать ПЦР-тест. Благодаря поддержке акимата и спонсоров наши жители получают все необходимые услуги в новой лаборатории. Благодаря поддержке АО «Озенмунайгаз» были проведены все ремонтные работы и мы оснащены всем необходимым оборудованием, - отметил директор многопрофильной больницы.


В Жанаозене начали строительство трехэтажного терапевтического корпуса


Кроме того, в апреле 2018 года был открыт гемодиализный центр в рамках проекта государственно-частного партнерства. Центр обслуживает пациентов с пятой стадией хронической почечной недостаточности. В центре установлено семь гемодиализных аппаратов. В 2018 году пролечены 15 пациентов, в 2019 году - 19, в 2020 году - 21, с начала 2021 года - 25. На сегодня в центре работают три врача высшей категории, три медсестры и один водитель.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика