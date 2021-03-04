Акимом села Баянды стал 32-летний Дастан Мураталиев

Аким села Баянды. Фото пресс-службы акима Мунайлинского района

Дастан Мураталиев родился в 1988 году. Имеет высшее образование.



В 2011 году начал трудовую деятельность с должности инспектора в ГУ «Аппарат акима Мунайлинского района».



С 2011 по 2012 годы работал ведущим специалистом в ГУ «Управление культуры Мангистауской области».



С 2012 по 2014 годы работал главным специалистом отдела организационной и кадровой работы ГУ «Аппарат акима Мунайлинского района».



С 2014 по 2016 годы возглавлял управление организационного контроля и государственного права.



С 2016 по 2018 годы работал начальником организационно-контрольного отдела.



С 2018 года по сегодняшний день возглавлял отдел в ГУ «Управление предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Мунайлинского района».