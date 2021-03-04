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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 22:12

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В мечетях Мангистау разрешили коллективный пятничный намаз

С 1 марта в регионах, находящихся на протяжении семи дней в «зеленой» зоне, разрешили проведение пятничного намаза с заполняемостью до 30%. Об этом рассказал Максатбек Маханбетов, руководитель управления по делам религий Мангистауской области на брифинге в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото пресс-службы центра общественных коммуникаций
Согласно решению заседания межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан с 1 марта в регионах, которые семь дней находятся в «зеленой» зоне по эпидемиологической ситуации, разрешено проведение пятничного намаза.

Заполняемость помещения должна составлять до 30%, из расчета один человек на четыре квадратных метра.

- Это не повод для расслабления, к посетителям мечети предъявляются особые требования по совершению пятничной молитвы. В частности: в мечеть обязательно входить в маске; использование специальных антисептиков при входе в мечеть; ритуал омовения проводить дома; сохранять определенное расстояние внутри мечети, не пожимать руки; при молитве расстояние должно быть не менее 1,5 метра, молиться надо в специально отведенном месте; не оставаться в мечети надолго; не посещать мечети с температурой выше 37 градусов, а также запрещено посещать мечеть людям с гриппом и другими симптомами простудных заболеваний. В мечеть желательно не приходить пожилым людям, детям и женщинам старше 65 лет, - отметил Максатбек Маханбетов.



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