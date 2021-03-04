В мечетях Мангистау разрешили коллективный пятничный намаз

Фото пресс-службы центра общественных коммуникаций

Согласно решению заседания межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан с 1 марта в регионах, которые семь дней находятся в «зеленой» зоне по эпидемиологической ситуации, разрешено проведение пятничного намаза.



Заполняемость помещения должна составлять до 30%, из расчета один человек на четыре квадратных метра.



- Это не повод для расслабления, к посетителям мечети предъявляются особые требования по совершению пятничной молитвы. В частности: в мечеть обязательно входить в маске; использование специальных антисептиков при входе в мечеть; ритуал омовения проводить дома; сохранять определенное расстояние внутри мечети, не пожимать руки; при молитве расстояние должно быть не менее 1,5 метра, молиться надо в специально отведенном месте; не оставаться в мечети надолго; не посещать мечети с температурой выше 37 градусов, а также запрещено посещать мечеть людям с гриппом и другими симптомами простудных заболеваний. В мечеть желательно не приходить пожилым людям, детям и женщинам старше 65 лет, - отметил Максатбек Маханбетов.