Новый международный рейс начнет курсировать из Актау

Иллюстративное фото с официального сайта компании Boeing

Авиарейсы между Актау и Ургенчем запустят с 8 марта. Компания «SCAT» планирует выполнять рейсы два раза в неделю, по понедельникам и средам.



- Полеты будут выполняться на воздушном судне Boeing 737. Точное расписание можно узнать на сайте авиакомпании, - уточняется в пресс-релизе Комитета.



По словам представителей ведомства, путешествия будут выполняться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.