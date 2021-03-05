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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 3006

Новый международный рейс начнет курсировать из Актау

Авиакомпания «SCAT» начнет выполнять рейсы между Казахстаном и Узбекистаном. Об этом сообщается на сайте Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Республики Казахстан.

Иллюстративное фото с официального сайта компании Boeing
Авиарейсы между Актау и Ургенчем запустят с 8 марта. Компания «SCAT» планирует выполнять рейсы два раза в неделю, по понедельникам и средам.

- Полеты будут выполняться на воздушном судне Boeing 737. Точное расписание можно узнать на сайте авиакомпании, - уточняется в пресс-релизе Комитета.

По словам представителей ведомства, путешествия будут выполняться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.



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Комментарии ( 6 )

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Gor (Посетители) Сегодня, 13:57
Полетают недельки две и тоже закроют.
 
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  • синдбад
 крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 13:02
Москва когда откроется, писали что открылась, но россияне не пускают (((
 
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arelav_74 (Посетители) Сегодня, 12:50
Лада! Вы хоть фото самолёта смените. Мах не самый подходящий тип для рекламы)))

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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 slavik (Посетители) Сегодня, 12:02
Рабсилу для наших строек доставят авиацией.
 
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 valesa (Посетители) Сегодня, 11:39
Ingul,
Как я вас понимаю...Тоже хочу к маме! До Краснодара уж только мечтаю, но жду рейс хоть куда-нить через море!
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:10
А я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму... unsmile
 
 

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