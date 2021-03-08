Примите поздравления!

Любите своих близких! Берегите и балуйте их! И будем счастливы всегда!

Милые, нежные, трогательные, любимые, неповторимые, желанные, заботливые и трепетные! Все эти слова о нас, дорогие!Как прекрасно, что в этом сумасшедшем мире у нас есть право оставаться женщинами. И не стеснятся этого великого предназначения. Не прятаться за формулировками лукавой толерантности, а гордиться своими мужчинами!Пусть этот весенний праздник подарит каждой из нас ощущение своей исключительности. Мы женщины, и мы владеем миром, лишь позволяя мужчинам думать по другому. Конечно, я желаю всем нам любви и радости, здоровья и красоты, цветов и подарков.В моей жизни было уже много праздников 8 марта. Были цветы охапками, трогательные и дорогие подарки, но есть один особенный, и увы, неповторимый, который я очень берегу. Уверена, у многих из вас такой подарок тоже есть. И вы меня поймёте. Это поздравительная открытка - аппликация из цветной бумаги, сделанная моим сыном в детском саду много-много-много лет назад. С праздником, дорогие мои женщины!