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ЛАДА.kz » Общество

Эшметова Светлана

Опубликовано: Сегодня, 08:55

Просмотров: 227

Примите поздравления!

Очень просто о самом важном в поздравлении главного редактора Светланы Эшметовой.

Примите поздравления
Милые, нежные, трогательные, любимые, неповторимые, желанные, заботливые и трепетные! Все эти слова о нас, дорогие!

Как прекрасно, что в этом сумасшедшем мире у нас есть право оставаться женщинами. И не стеснятся этого великого предназначения. Не прятаться за формулировками лукавой толерантности, а гордиться своими мужчинами!

Пусть этот весенний праздник подарит каждой из нас ощущение своей исключительности. Мы женщины, и мы владеем миром, лишь позволяя мужчинам думать по другому. Конечно, я желаю всем нам любви и радости, здоровья и красоты, цветов и подарков.

В моей жизни было уже много праздников 8 марта. Были цветы охапками, трогательные и дорогие подарки, но есть один особенный, и увы, неповторимый, который я очень берегу. Уверена, у многих из вас такой подарок тоже есть. И вы меня поймёте. Это поздравительная открытка - аппликация из цветной бумаги, сделанная моим сыном в детском саду много-много-много лет назад. С праздником, дорогие мои женщины!

Любите своих близких! Берегите и балуйте их! И будем счастливы всегда!



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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 09:54
Женщины, вы наша радость! С праздником Весны вас

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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