Пропавшего в Актау мальчика нашли

Фото предоставили родители ребёнка
Информация о пропаже 10-летнего мальчика появилась в Сети вчера, 5 марта.
Мальчик занимался у репетитора в 13 микрорайоне и после занятий не вернулся домой. Спустя несколько часов его нашли полицейские и волонтёры. Мальчик ушёл к другу, который проживает в 4 микрорайоне, и потом гулял в парке.
- Ребёнок жив и здоров, передан в руки родителям, - отметили в пресс-службе ведомства.
Родители мальчика выразили благодарность сотрудникам полиции, волонтёрам и всем неравнодушным жителям города.
Мальчик занимался у репетитора в 13 микрорайоне и после занятий не вернулся домой. Спустя несколько часов его нашли полицейские и волонтёры. Мальчик ушёл к другу, который проживает в 4 микрорайоне, и потом гулял в парке.
- Ребёнок жив и здоров, передан в руки родителям, - отметили в пресс-службе ведомства.
Родители мальчика выразили благодарность сотрудникам полиции, волонтёрам и всем неравнодушным жителям города.