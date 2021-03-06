Появилось новое постановление главного санврача Мангистау

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области.
Изменения коснулись обучения в третьей четверти.
Разрешается:
- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек;
- с 1 марта обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно;
- обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70 процентов предметов в штатном режиме, 30 процентов - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов).
Также разрешено посещать особо охраняемые природные территории (нацпарки, заповедники, резерваты и прочее) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек с соблюдением масочного режима и дистанции не менее двух метров.
Разрешено проведение поминок (с наполняемостью до 30 процентов, не более 50 человек) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
Постановление вступает в силу 9 марта.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Изменения коснулись обучения в третьей четверти.
Разрешается:
- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек;
- с 1 марта обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно;
- обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70 процентов предметов в штатном режиме, 30 процентов - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов).
Также разрешено посещать особо охраняемые природные территории (нацпарки, заповедники, резерваты и прочее) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек с соблюдением масочного режима и дистанции не менее двух метров.
Разрешено проведение поминок (с наполняемостью до 30 процентов, не более 50 человек) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
Постановление вступает в силу 9 марта.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.