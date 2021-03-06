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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:19

Просмотров: 3757

Появилось новое постановление главного санврача Мангистау

В новом постановлении, помимо прочих изменений, говорится о разрешении проведения поминок (с наполняемостью до 30 процентов, не более 50 человек) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области.

Изменения коснулись обучения в третьей четверти.

Разрешается:

- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек;
- с 1 марта обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно;
- обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70 процентов предметов в штатном режиме, 30 процентов - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов).

Также разрешено посещать особо охраняемые природные территории (нацпарки, заповедники, резерваты и прочее) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек с соблюдением масочного режима и дистанции не менее двух метров.

Разрешено проведение поминок (с наполняемостью до 30 процентов, не более 50 человек) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Постановление вступает в силу 9 марта.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.



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Комментарии ( 7 )

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  • ЁмоЁ
  • 302847066
 дорожник (Посетители) Сегодня, 15:39
Смотрю на фото к статье. Какой .... разрешил строить трёхэтажное здание прямо у центрального проспекта? Оно категорически не вписывается в архитектуру данного участка и зрительно сужает пространство

Жить нужно непременно хорошо
 
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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 15:27
Что с 0 классами? Почему ничего не пишут про нулевые. Только в нашем городе такая дебильная ситуация. Зато можно праздники, показы мод устаивать, вечеринки.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • касым
  • malovdmitriy
  • arelav_74
  • Юрий Спассков
 Космос (Посетители) Сегодня, 13:55
Кто-то ещё следит за этими постановлениями?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Dushman
  • касым
  • arelav_74
  • elek
  • Vladimir7737
 Expert (Посетители) Сегодня, 13:38
обязательно нашим слугам народа свою тупость регулярно на всеобщее обозрение выставлять? если кто вдруг увидит в заповедниках организованную группу из 15 человек, соблюдающих между собой дистанцию в 2 метра, сфотографируйте пожалуйста, очень хочется на это посмотреть）
 
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  • Expert
 302847066 (Посетители) Сегодня, 13:04
Жанар,Кручу верчу, запутать хочу devil
 
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  • Сухов.
  • 302847066
  • Expert
  • malovdmitriy
  • arelav_74
 Жанар (Посетители) Сегодня, 12:59
Цитата: Yanis
Этим всё сказано

Шоу с короновирусом продолжается.
Так ещё и наурыз 2021 приближается.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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  • Жанар
  • n92
  • Vohazab
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  • malovdmitriy
  • arelav_74
 Yanis (Посетители) Сегодня, 12:25
Разрешается:
... с 1 марта

Постановление вступает в силу 9 марта

Этим всё сказано

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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