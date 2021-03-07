В Мангистау выявили девять инфицированных коронавирусом

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По состоянию на 7 марта в Мангистауской области выявлены девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом не сообщается ни об одном факте выздоровления.



Больше всего заражений за прошедшие сутки установлено в Алматы: СOVID-19 подтвердился у 185 человек. В Нур-Султане зафиксировано 92 случая.



С начала пандемии в Мангистау коронавирусом заразились 4280 человек, вылечились - 3944.