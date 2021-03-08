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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:35

Просмотров: 1163

С праздником! Повелительница света живет и работает в Актау

Сняв со стены, супруги Триполицины разложили на полу большую географическую карту. Да, Союз большой, куда же поехать? Два указательных пальца двигались по лощеной бумаге, иногда в разных направлениях, иногда сталкиваясь в одной точке. Кто–то недавно говорил про Шевченко, вспомнила Валентина. Виктор закивал, да, мол, тоже слышал. Так где же этот город? Вот он! Да еще на берегу моря!

Валентина Ивановна за работой. Фото автора
Решено! В один из июльских дней молодая семья отправилась из родных Ессентуков на железнодорожный вокзал в Минеральные Воды. Нет, здесь никто не слышал о таком городе, и как туда доехать - тоже не знал. Наконец, мысленно проложили маршрут – до Астрахани, а потом до станции Бейнеу.
Незнакомая местность встретила Триполициных изнуряющей жарой.

- Нам было непривычно после обилия зелени видеть вокруг пески и барханы, нас одолевала огромная жажда, - рассказывает Валентина Ивановна, - и одно желание было – пить! Помню, подошел к нам старенький такой дед и, видя наши изнывающие лица, налил нам из бурдюка воды. А вокруг такой же приезжий народ бегает, все суетятся и наперебой говорят о вертолете, который во-вот должен прилететь. Тут подходит к нам человек и спрашивает, не хотим ли мы поехать в Сай-Утес. Деньги у нас на исходе, а до Шевченко неизвестно еще, сколько ехать, мы и согласились.

Встретивший семью Рустам, предложил Валентине и Виктору работу на железнодорожной станции.

- Воду привозили на станцию в цистернах через день. Она была коричневого цвета, темная до такой степени, что полотенца, которыми мы вытирались, приходилось заново стирать, - вспоминает Валентина Ивановна. – Спали на полу, разложив вещи из чемодана. Но это было замечательное время и нас всегда окружали хорошие люди.

Дети подрастали, школы на станции не было, и супругам пришлось отправить старшую дочь в Ставрополье к родным. А когда подошел черед идти в первый класс младшей дочери, Валентина стала уговаривать мужа переехать в город.

- Сама я с трудом решилась на переезд, плакала даже – таким родным стал для меня Сай-Утес, да и работа была хорошая - через год после приезда из Ессентуков мы с мужем уже работали на электростанции. Виктор обслуживал высоковольтные линии, а я была дежурной щитовой, - рассказывает Валентина Ивановна.

Но однажды глава семьи решился: «Давай, мать, поеду я в город». Прибыв в незнакомый Шевченко, Виктор Николаевич долго бродил по улицам, пока не увидел объявление о приеме на работу в «Каскор». Оттуда его направили во Дворец культуры имени Абая.

Через год Триполициным выделили трехкомнатную квартиру и семья, наконец, в полном составе зажила вместе в новом городе. А Валентина Ивановна стала работать вместе с мужем. И работает до сих пор. Правда, нет уже давно рядом любимого мужа. Но есть внуки, дети и любимая работа. Валентина Ивановна Триполицина в КДК самый главный по свету, зорко следит за тем, чтобы все, что должно гореть – горело, а все, что должно светить – светило. Ее частенько можно видеть бодро шагающей со стремянкой наперевес.

С самого раннего утра тетя Валя, как ее ласково называют работники, на посту. А когда Валентина Ивановна изредка берет выходной, начинают беспокоиться. Она давно стала для обитателей Дворца талисманом – если увидят с утра доброе и приветливое лицо тети Вали, значит день задался. Значит будет светло и вокруг, и на душе.



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Комментарии ( 3 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 15:13
Хорошее было время.
 
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Raiders (Посетители) Сегодня, 13:59
Зря,Вы,Валя,переехали сюда...Я,тоже приехал в 79(сожалею-иногда(часто)).Теперь никто не оценит,Ваш порыв и энтузиазм,уезжайте в Ессентуки.Ради своих близких.Сам переехал в Ставрополь.(рад!)
 
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 Сашa (Посетители) Сегодня, 13:42
Эх, большая судьба обычных людей. Дай Бог Вам здоровья!

Былые времена, когда город ещё не уничтожили коррупция и дикость. Наш город, его история, его атмосфера, море - это какой то отдельный вид искусства. Не на что не похожие чувства и эмоции.

Мы ещё тут потому что живём тем временем.
 
 

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