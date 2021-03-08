С праздником! Повелительница света живет и работает в Актау

Валентина Ивановна за работой. Фото автора

Решено! В один из июльских дней молодая семья отправилась из родных Ессентуков на железнодорожный вокзал в Минеральные Воды. Нет, здесь никто не слышал о таком городе, и как туда доехать - тоже не знал. Наконец, мысленно проложили маршрут – до Астрахани, а потом до станции Бейнеу.

Незнакомая местность встретила Триполициных изнуряющей жарой.



- Нам было непривычно после обилия зелени видеть вокруг пески и барханы, нас одолевала огромная жажда, - рассказывает Валентина Ивановна, - и одно желание было – пить! Помню, подошел к нам старенький такой дед и, видя наши изнывающие лица, налил нам из бурдюка воды. А вокруг такой же приезжий народ бегает, все суетятся и наперебой говорят о вертолете, который во-вот должен прилететь. Тут подходит к нам человек и спрашивает, не хотим ли мы поехать в Сай-Утес. Деньги у нас на исходе, а до Шевченко неизвестно еще, сколько ехать, мы и согласились.



Встретивший семью Рустам, предложил Валентине и Виктору работу на железнодорожной станции.



- Воду привозили на станцию в цистернах через день. Она была коричневого цвета, темная до такой степени, что полотенца, которыми мы вытирались, приходилось заново стирать, - вспоминает Валентина Ивановна. – Спали на полу, разложив вещи из чемодана. Но это было замечательное время и нас всегда окружали хорошие люди.



Дети подрастали, школы на станции не было, и супругам пришлось отправить старшую дочь в Ставрополье к родным. А когда подошел черед идти в первый класс младшей дочери, Валентина стала уговаривать мужа переехать в город.



- Сама я с трудом решилась на переезд, плакала даже – таким родным стал для меня Сай-Утес, да и работа была хорошая - через год после приезда из Ессентуков мы с мужем уже работали на электростанции. Виктор обслуживал высоковольтные линии, а я была дежурной щитовой, - рассказывает Валентина Ивановна.



Но однажды глава семьи решился: «Давай, мать, поеду я в город». Прибыв в незнакомый Шевченко, Виктор Николаевич долго бродил по улицам, пока не увидел объявление о приеме на работу в «Каскор». Оттуда его направили во Дворец культуры имени Абая.



Через год Триполициным выделили трехкомнатную квартиру и семья, наконец, в полном составе зажила вместе в новом городе. А Валентина Ивановна стала работать вместе с мужем. И работает до сих пор. Правда, нет уже давно рядом любимого мужа. Но есть внуки, дети и любимая работа. Валентина Ивановна Триполицина в КДК самый главный по свету, зорко следит за тем, чтобы все, что должно гореть – горело, а все, что должно светить – светило. Ее частенько можно видеть бодро шагающей со стремянкой наперевес.



С самого раннего утра тетя Валя, как ее ласково называют работники, на посту. А когда Валентина Ивановна изредка берет выходной, начинают беспокоиться. Она давно стала для обитателей Дворца талисманом – если увидят с утра доброе и приветливое лицо тети Вали, значит день задался. Значит будет светло и вокруг, и на душе.