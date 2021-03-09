За сутки коронавирус зарегистрировали у трех человек в Мангистау

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В Казахстане за сутки зарегистрирован 571 случай COVID-19, из них трое в нашей области.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане 464 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
Также за сутки по стране зафиксировано четыре случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и два летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 4285 случаев заболевания COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане 464 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
Также за сутки по стране зафиксировано четыре случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и два летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 4285 случаев заболевания COVID-19.
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