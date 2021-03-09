Назначен новый заместитель акима Мангистауской области

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Бекбол Орынбасаров назначен заместителем акима Мангистауской области сегодня, 9 марта.



Бекбол Орынбасаров родился в 1971 году в Форт-Шевченко. Имеет три высших образования. Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль Фараби по специальности «преподаватель политической экономии и обществоведения», Актауский университет им. Ш.Есенова - экономист, и Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова - магистр права.



Свой трудовой путь Бекбол Тилеумуратович начал в 1993 году с Мангистауского областного управления таможни в Форт-Шевченко с должности инспектора таможенного поста «Баутино».



С 1996 по 1998 годы трудился в банковском и финансовом секторе.



В 1999 году начал работать в акимате Актау главным специалистом отдела по управлению имуществом Актауской городской администрации.



До 2005 года занимал различные должности в акимате Актау.



После был назначен заместителем акима Актау.



В 2006 году стал начальником управления бухгалтерского учета и кадровой работы организационно-технического обеспечения департамента внутренней администрации Министерства экономики и бюджетного планирования.



С 2019 года по сей день работал председателем правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау».