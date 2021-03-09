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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:57

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В Мангистау 8 марта на свет появились 26 девочек

В Мангистау в Международный женский день девочек родилось больше, чем мальчиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

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По информации пресс-службы управления здравоохранения области, 8 марта девочек родилось больше, чем мальчиков.

- Всего по области на свет появились 49 малышей, из них - 26 девочек и 23 мальчика. Только в одном перинатальном центре «Мать и дитя» на свет появились 14 малышей: пять мальчиков и девять девочек, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В управлении здравоохранения региона отметили, что самый маленький ребенок родился весом 950 граммов, а самый большой - 4370 граммов. По заключению врачей, дети и роженицы чувствуют себя хорошо.



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