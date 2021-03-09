Британская нефтяная корпорация «BP» вышла из проектов АО НК «КазМунайГаз» по освоению «Каламкас-море» и «Хазар»

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АО НК «КазМунайГаз» официально заявило о том, что данное решение связано с пересмотром стратегии компании. Британская нефтяная корпорация «BP» намерена сфокусировать свою деятельность на источниках возобновляемой энергии.
Из официального письма компании следует, что корпорация «BP» заявила о значительных изменениях в стратегии и о том, что в будущем большая часть капиталов будет сфокусирована на возобновляемой энергии и существующих углеводородных бассейнах.
- В результате таких изменений в корпоративной стратегии эти проекты в Казахстане не смогут конкурировать за капиталы компании «BP», и для «КМГ» было бы несправедливо продолжать работу над оценкой этих блоков, если они не вписываются в новую стратегию «BP», - говорится в письме.
Из официального письма компании следует, что корпорация «BP» заявила о значительных изменениях в стратегии и о том, что в будущем большая часть капиталов будет сфокусирована на возобновляемой энергии и существующих углеводородных бассейнах.
- В результате таких изменений в корпоративной стратегии эти проекты в Казахстане не смогут конкурировать за капиталы компании «BP», и для «КМГ» было бы несправедливо продолжать работу над оценкой этих блоков, если они не вписываются в новую стратегию «BP», - говорится в письме.
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