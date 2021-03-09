Первый рейс по маршруту Актау-Баку провел контейнеровоз «Барыс»

Контейнеровоз «Барыс» совершил свой первый рейс по маршруту Актау-Баку-Актау вчера, 8 марта.Ранее судно предназначалось для транспортировки модулей для Проекта будущего расширения ТОО «Тенгизшевройл» на месторождении Тенгиз. После выполнения этой задачи «Барыс» переоборудовали для перевозки контейнеров.Впервые «Барыс» спустили на воду 12 мая 2017 года в городе Брэила (Румыния), где его построили по заказу ТОО НМСК «Казмортрансфлот». Его длина – 113 метров, ширина – 21 метр. Вместимость судна составляет 165 ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) контейнеров, в зависимости от веса каждого контейнера. Помимо «Барыса», для проекта будущего расширения ТОО «Тенгизшевройл» построили еще два подобных судна.